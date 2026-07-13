Khó nhất

Sau hai chiến thắng trước Siheung FC (6-0) và Yongin FC (2-1), tuyển Việt Nam đã hoàn thành phần lớn mục tiêu trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Thể lực được cải thiện, các mảng miếng chiến thuật mới dần được hình thành, cùng lúc nhiều cầu thủ cũng tạo dấu ấn để cạnh tranh vị trí.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik hiểu rằng hai đối thủ đầu tiên mới chỉ là bước chạy đà, còn Gangwon FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League 1, sẽ mang đến một thử thách hoàn toàn khác.

Tuyển Việt Nam đối mặt với thử thách khó nhất mang tên Gangwon FC. Ảnh: Anh Đoàn

Một điều chắc chắn, việc gặp đội bóng cũ của Xuân Trường vốn được đánh giá trình độ nằm ở tầm khá tại K-League, tuyển Việt Nam đối mặt với tốc độ chơi bóng nhanh, khả năng tranh chấp quyết liệt và cường độ thi đấu cao hơn. Vì vậy, đội bóng áo đỏ phải vận hành gần giống với trạng thái của một trận đấu chính thức.

Đó cũng là lý do trận giao hữu cuối cùng được xem là bài kiểm tra có giá trị nhất trong cả chuyến tập huấn. Không chỉ bởi chất lượng của đối thủ, mà còn vì đây là thời điểm HLV Kim Sang Sik có thể kiểm chứng những gì học trò đã tích lũy trong gần hai tuần làm việc tại Hàn Quốc.

Điều HLV Kim Sang Sik cần

Về cơ bản, một chiến thắng trước Gangwon FC chắc chắn tạo thêm sự hứng khởi. Nhưng ngay cả khi tuyển Việt Nam không có được điều đó, giá trị của trận đấu cũng không vì thế mà giảm đi.

Điều HLV Kim Sang Sik muốn nhìn thấy trước hết là cách tuyển Việt Nam giữ được bản sắc khi đối mặt với một đối thủ mạnh hơn. Các cầu thủ còn duy trì được cự ly đội hình, khả năng chuyển trạng thái và sự kết nối giữa các tuyến khi không còn nhiều thời gian xử lý bóng? Liệu hàng thủ có đứng vững trước sức ép lớn hơn? Và hàng công có còn tạo ra cơ hội khi khoảng trống bị thu hẹp? Đó mới là những câu hỏi quan trọng.

Và điều ông Kim Sang Sik cần không chỉ là chiến thắng. Ảnh: Anh Đoàn

Sau hai trận giao hữu, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thu về những tín hiệu tích cực, nhưng ông cũng hiểu rằng các dữ liệu có giá trị nhất thường xuất hiện trong những trận đấu khó. Một đội bóng chỉ thực sự trưởng thành khi biết cách đối diện với áp lực, thay vì chỉ chơi tốt trong những thế trận thuận lợi.

Bởi vậy, Gangwon FC không chỉ là đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc mà còn là "tấm gương" để HLV Kim Sang Sik nhìn rõ hơn đội nhà đang ở đâu trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Kết quả của trận đấu sẽ sớm có, nhưng với HLV Kim Sang Sik, điều đáng giá hơn là những câu trả lời mà 90 phút trên sân mang lại. Nếu tuyển Việt Nam có thể giữ được lối chơi, tinh thần và sự gắn kết trước đối thủ mạnh nhất trong chuyến tập huấn, đó chính là thành công lớn, giá trị hơn cả chuyện chiến thắng.

Và ngược lại sẽ là cơn đau đầu đối với ông Kim Sang Sik nếu không đạt như ý, bởi ASEAN Cup đang đến rất gần.