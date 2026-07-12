Theo đề xuất, World Cup sẽ tăng thêm 16 đội so với thể thức 48 đội được áp dụng từ World Cup 2026, vốn đã được mở rộng từ 32 đội trước đây.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Bluewin (Thụy Sĩ), chủ tịch Infantino cho biết, FIFA sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận sau khi World Cup 2026 khép lại.

World Cup 2030 có thể diễn ra với 64 đội - Ảnh: FIFA

"Kế hoạch này chắc chắn sẽ được các ủy ban chuyên môn của FIFA xem xét và thảo luận sau giải đấu này" - người đứng đầu FIFA cho biết.

Infantino nhấn mạnh, việc mở rộng quy mô phù hợp với mục tiêu giúp World Cup trở nên toàn diện hơn.

"World Cup là giải đấu của cả thế giới, không chỉ của châu Âu hay Nam Mỹ. Mọi quốc gia đều có quyền nuôi giấc mơ góp mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chất lượng các đội tuyển hiện nay rất cao và đang tiếp tục được nâng lên trên toàn cầu. Nếu không trao cơ hội cho các quốc gia nhỏ tham dự World Cup, họ sẽ thiếu động lực để tiếp tục phát triển."

Nếu World Cup được nâng lên 64 đội, số suất tham dự dành cho các liên đoàn thành viên chắc chắn cũng sẽ tăng theo.

Tại World Cup 2026, châu Á được trao 8,5 suất. Trường hợp giải đấu mở rộng lên 64 đội, con số trên có thể được nâng lên 12 suất hoặc hơn, tạo cơ hội đua tranh cho những đội bóng ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có tuyển Việt Nam.

Chủ tịch FIFA khẳng định, việc mở rộng World Cup 2026 lên 48 đội là "thành công 100%", bất chấp những ý kiến chỉ trích từ một số HLV và nhà quản lý bóng đá.

Sân chơi World Cup dự kiến tiếp tục được mở rộng - Ảnh: Goal

Ý tưởng tổ chức World Cup với 64 đội lần đầu được ông Ignacio Alonso đưa ra tại cuộc họp Hội đồng FIFA vào tháng 3/2025.

Sau đó, đề xuất này nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch CONMEBOL - Alejandro Dominguez. Ông cho rằng, một kỳ World Cup quy mô lớn hơn vào năm 2030 sẽ "gắn kết cả thế giới".

World Cup 2030 dự kiến được tổ chức tại 6 quốc gia, thuộc 3 châu lục. Uruguay, Argentina và Paraguay đăng cai các trận khai mạc. Trong khi Maroc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ tổ chức phần còn lại giải đấu.

Nếu được FIFA thông qua, World Cup 64 đội cho phép hơn 1/4 trong tổng số 210 liên đoàn thành viên FIFA góp mặt tại vòng chung kết, tạo nên đợt mở rộng lớn nhất trong lịch sử.