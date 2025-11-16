Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) cho biết đợt thu hồi lần này ảnh hưởng đến hai mẫu sạc dự phòng BoostCharge 20.000mAh USB-C PD (mã BPB002 và PB0003) cùng đế sạc Auto-Tracking Stand Pro dành cho iPhone (mã MMA008).

Theo Belkin, một linh kiện trong cụm pin của các thiết bị này có thể quá nhiệt trong một số điều kiện nhất định và đây là nguyên nhân gây rủi ro an toàn.

Một sản phẩm pin sạc dự phòng của Belkin. Ảnh: Android Authority

Đợt thu hồi lần này bao gồm khoảng 83.500 thiết bị tại Mỹ và 2.385 thiết bị tại Canada, được bán trong giai đoạn từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2025. Người dùng có thể kiểm tra thiết bị của mình bằng mã model in ở mặt dưới sản phẩm. Belkin khuyến cáo ngừng sử dụng ngay lập tức nếu thiết bị nằm trong danh sách thu hồi.

Belkin cho biết đã nhận được 15 báo cáo thiết bị quá nhiệt trên toàn cầu, trong đó có hai trường hợp gây bỏng nhẹ và một vụ cháy tại Mỹ. Tổng thiệt hại tài sản được ước tính 37.765 USD.

Chủ sở hữu các thiết bị bị ảnh hưởng cần truy cập trang web của Belkin và gửi mã model, số serial cùng hóa đơn mua hàng để được hoàn tiền. Chính sách bồi hoàn gồm: Hoàn tiền 100% giá mua nếu có hóa đơn; không có hóa đơn: hoàn tiền theo giá bán trung bình của sản phẩm hoặc phiếu mua hàng (store credit) trị giá cao hơn 20%.

Belkin cũng nhấn mạnh người dùng không được bỏ sản phẩm vào thùng rác thông thường. Các thiết bị thu hồi cần được đưa đến điểm tái chế pin lithium-ion đạt chuẩn, nhằm tránh phát sinh rủi ro cháy nổ trong quá trình thu gom rác.

Sự cố lần này không phải trường hợp đầu tiên liên quan đến pin của Belkin. Năm ngoái, hãng từng thu hồi mẫu BoostCharge Pro Wireless Charger/Power Bank for Apple Watch (mã BPD005) vì nguy cơ cháy nổ tương tự.

Belkin cũng không phải thương hiệu duy nhất gặp vấn đề về pin sạc. Đầu năm nay, Anker đã phải thu hồi hơn 1 triệu sạc dự phòng PowerCore 10.000mAh, tiếp đó là thêm năm mẫu khác, nâng tổng số thiết bị bị thu hồi tại Mỹ lên gần nửa triệu sản phẩm.

Theo số liệu từ Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC), từ năm 2020 đến nay đã có hơn 17 mẫu sạc dự phòng thuộc nhiều thương hiệu như Belkin, Anker, Baseus hay SnapWireless bị thu hồi do nguy cơ cháy nổ.

Các chuyên gia nhận định những vụ việc này cho thấy một thực tế ít được chú ý: sạc dự phòng là hệ thống lưu trữ năng lượng dung lượng lớn chứ không phải phụ kiện “vô hại”. Chỉ cần lỗi nhỏ trong khâu sản xuất hoặc kiểm soát chất lượng cũng có thể dẫn đến sự cố nghiêm trọng. Ngay cả với các thương hiệu uy tín, người dùng vẫn nên sử dụng đúng cách, tránh để thiết bị trong môi trường nhiệt độ cao và kiểm tra định kỳ để phát hiện dấu hiệu bất thường.

(Theo Android Authority)