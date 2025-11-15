Những rò rỉ mới nhất của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max gợi ý rằng Apple có thể đáp ứng hai mong muốn lớn mà người dùng đã chờ đợi từ lâu.

Một concept iPhone 18 Pro Max. Ảnh: The Tech Talk

Khắc phục thiết kế hai tông màu gây tranh cãi

Giữa hàng loạt tin đồn xoay quanh iPhone 18 Pro Max, điểm khiến nhiều người dùng phấn khích là sự thay đổi ở mặt lưng sản phẩm.

Trên iPhone 17 Pro, Apple áp dụng thiết kế hai tông màu: phần khung nhôm có màu khác biệt rõ rệt so với tấm kính ở cụm camera.

Một số người dùng cho rằng đây là điểm nhận diện mới lạ, số khác thì không quan tâm. Tuy nhiên, cũng có không ít người cảm thấy thiết kế này không hài hòa và kém sang.

Thực tế, khi những hình ảnh rò rỉ đầu tiên của iPhone 17 Pro Max xuất hiện với mặt lưng hai tông màu, nhiều người nghĩ đó chỉ là bản dựng lỗi và chắc chắn Apple sẽ không đưa vào sản phẩm thương mại. Nhưng như mọi người đã thấy, điều đó đã trở thành sự thật.

Dù sản phẩm hoàn thiện trông nhã nhặn hơn bản rò rỉ ban đầu, thiết kế này vẫn chưa thực sự thuyết phục đối với nhiều fan Apple.

May mắn là tuần này, nguồn tin Instant Digital cho biết Apple đã tìm ra hướng khắc phục cho iPhone 18 Pro Max.

Theo nội dung rò rỉ, iPhone 18 Pro Max sẽ có phần kính lưng được thiết kế lại, nhằm giảm tối đa sự lệch màu giữa kính và khung nhôm.

Thiết kế mới hướng đến một bề mặt thống nhất và liền mạch hơn.

Thông tin này trùng khớp với rò rỉ trước đó từ Digital Chat Station, người cũng đề cập đến việc Apple đang xem xét điều chỉnh lại phần cắt kính trên mặt lưng.

Mức độ đồng nhất giữa phần kính và khung nhôm đến đâu vẫn chưa rõ ràng, bởi hai chất liệu vốn phản chiếu ánh sáng khác nhau.

Tuy vậy, tín hiệu cải thiện này cho thấy Apple đang lắng nghe phản hồi và nỗ lực làm cho iPhone 18 Pro Max trở nên tinh tế hơn.

Tăng thời lượng pin, điều người dùng luôn mong chờ

Instant Digital cũng hé lộ rằng iPhone 18 Pro Max sẽ dày hơn và nặng hơn so với 17 Pro Max.

Năm nay, Apple đã mạnh tay định vị dòng Pro đúng nghĩa “Pro”: tăng độ dày và trọng lượng để có thể trang bị viên pin lớn, từ đó mang lại thời lượng sử dụng tốt nhất trong lịch sử iPhone.

Đây là thay đổi mà người dùng đã mong muốn từ nhiều năm qua và rõ ràng kết quả bán hàng ban đầu cho thấy iPhone 17 Pro Max đang rất được đón nhận.

Vậy nên, chẳng có lý do gì Apple không tiếp tục nâng cấp theo hướng đó.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: The Tech Talk / YouTube)

Dù rò rỉ chủ yếu nhắc đến iPhone 18 Pro Max, rất có thể iPhone 18 Pro tiêu chuẩn cũng sẽ được hưởng những nâng cấp tương tự.

Điều này từng xảy ra trước lễ ra mắt iPhone 17, khi ban đầu các tin đồn chỉ đề cập đến việc Apple tăng độ dày và trọng lượng trên 17 Pro Max, nhưng cuối cùng cả hai mẫu Pro đều nhận được thay đổi.

Trong khi iPhone Air siêu mỏng mang đến sự khác biệt, doanh số khiêm tốn của dòng này cho thấy đại đa số người dùng vẫn ưu tiên một chiếc iPhone dày hơn, nặng hơn nhưng trâu pin hơn.

Câu hỏi đặt ra là: đến khi nào iPhone Pro sẽ trở nên quá nặng hoặc quá dày đối với người dùng? Hiện tại, có vẻ Apple vẫn chưa chạm đến giới hạn đó.

Và iPhone 18 Pro Max có thể sẽ là bài kiểm tra rõ ràng nhất xem người dùng thực sự muốn điều gì.

Những thay đổi dự kiến trên iPhone 18 Pro Max cho thấy Apple đang mạnh dạn điều chỉnh theo phản hồi của người dùng: một thiết kế tinh tế hơn và thời lượng pin tốt hơn nữa.

Dù chưa có xác nhận chính thức, các rò rỉ từ những nguồn uy tín cho thấy đây đều là những hướng phát triển hợp lý và phù hợp với chiến lược của Apple trong vài năm gần đây.

Một mặt, Apple muốn duy trì tính thẩm mỹ đặc trưng của iPhone; mặt khác, hãng cũng không ngần ngại tăng độ dày để đáp ứng nhu cầu thực tế – điều mà người dùng ngày càng ủng hộ.

iPhone 18 Pro Max hứa hẹn sẽ là bản nâng cấp rất đáng chú ý, nhất là khi Apple tiếp tục bước vào giai đoạn thiết kế lại toàn diện từ dòng iPhone 16 trở về sau.

(Theo 9to5mac, CNET)