Chiếc iPhone Air siêu mỏng nhẹ từng được kỳ vọng trở thành cú hích thiết kế mới cho dòng iPhone sau nhiều năm ít thay đổi, nhưng kết quả lại là một trong những thất bại lớn nhất của Apple.

iPhone Air gây thất vọng về doanh số. Ảnh: Apple Insider

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9, iPhone Air gặp doanh số ảm đạm, buộc các đối tác sản xuất phải cắt giảm dây chuyền. Theo The Information, Foxconn đã tháo dỡ gần như toàn bộ dây chuyền, chỉ còn duy trì hoạt động một phần cho đến cuối tháng này, trong khi Luxshare ngừng sản xuất từ cuối tháng 10.

Để có thiết kế ấn tượng, iPhone Air hy sinh dung lượng pin và chỉ có một camera sau, nhưng vẫn được định giá cao tới 999 USD - chỉ rẻ hơn 100 USD so với iPhone 17 Pro, vốn có cụm ba camera và pin mạnh hơn hẳn. Điều này khiến người dùng không mấy mặn mà.

Theo giới phân tích, iPhone Air là minh chứng mới cho thất bại trong chiến lược “con giữa” của Apple. Trước đó, iPhone mini (5.4 inch) cũng bị khai tử vì ế ẩm, trong khi dòng iPhone Plus - phiên bản giá mềm hơn của Pro Max - không đạt kỳ vọng.

Tin đồn cho thấy Apple sẽ chia đôi lịch ra mắt dòng iPhone 18: iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và iPhone gập ra mắt vào mùa thu 2026, còn iPhone 18 và iPhone 18e lùi sang đầu năm 2027.

Có thể iPhone Air thế hệ mới sẽ được giới thiệu cùng nhóm này, nếu Apple quyết định không hủy bỏ hoàn toàn dự án.

Apple được cho là đã phát triển iPhone Air thế hệ hai, với trọng lượng nhẹ hơn, pin lớn hơn và hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) nhưng sau cú trượt doanh số này, hãng có thể phải thiết kế lại từ đầu.

iPhone Air từng được kỳ vọng là “người kế nhiệm tinh thần của iPhone X” - biểu tượng đổi mới năm 2017, song sự kết hợp giữa giá cao và trải nghiệm yếu khiến người dùng quay lưng.

Với việc sản xuất sắp bị dừng hoàn toàn, Apple đang đối mặt câu hỏi lớn: có nên tiếp tục mạo hiểm với iPhone Air, hay tập trung vào dòng Pro và iPhone gập – hai trụ cột thực sự của tương lai?

(Theo Macrumors)