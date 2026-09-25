Ngày 25/9, không khí tại Công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM) trở nên náo nhiệt khi đông đảo người yêu ẩm thực đến trải nghiệm các món ăn của nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Tại công viên, các nhãn hàng ẩm thực như: Haidilao, Hôm, Thế giới tàu hũ, Cà phê cà pháo, Baoz Dimsum... mở gian hàng để khách tham quan, trải nghiệm sản phẩm. Tại đây cũng có nhiều gian hàng ẩm thực dân gian như: bánh da lợn, chè chuối thưng, chè đậu, chè bà ba... phục vụ khách hảo ngọt.

Đông đảo người yêu ẩm thực đến trải nghiệm các món ăn của nhiều nhãn hàng nổi tiếng trong sự kiện diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn

Thực khách, người tham quan đứng xếp thành hàng dài trước các gian hàng chờ thưởng thức các món ăn. Ngoài thưởng thức ẩm thực, khách còn được tham gia các trò chơi để nhận những phần quà khiến không khí thêm sôi động.

Tại sự kiện có nhiều gian hàng với nhiều món ngon phục vụ thực khách

Theo thông tin, đây là một trong những chiến dịch ẩm thực của nền tảng mạng xã hội TikTok. Với chủ đề “Food as a love language" (tạm dịch: Mỹ vị yêu thương), sự kiện có sự góp mặt của hơn 40 thương hiệu, hàng trăm nhà sáng tạo nội dung.

Người tham dự khám phá và tương tác cùng gian hàng

Trong năm 2025, TikTok ghi nhận hơn 9,3 triệu nội dung liên quan đến ẩm thực được đăng tải, tăng 9% so với năm trước. Các nội dung này gồm: video chia sẻ món ngon, công thức nấu ăn, review hay khám phá ẩm thực địa phương…

Các xu hướng nổi bật về ẩm thực trên mạng xã hội tại Việt Nam trong năm 2025 gồm: Khám phá và học hỏi qua cộng đồng nội dung; Trải nghiệm ẩm thực đa giác quan; Review ẩm thực; Nấu ăn kết hợp kể chuyện; Ẩm thực địa phương và đường phố.