Tối 12/10, đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 chạy tuyến Sài Gòn – Nha Trang chính thức được Công ty CP Vận tải Đường sắt đưa vào khai thác tại ga Sài Gòn, phường Nhiêu Lộc, TPHCM.
Điểm nhấn nổi bật của đoàn tàu SNT1/SNT2 là việc nâng cấp đồng bộ 32 toa xe (gồm khoang 4 giường nằm, khoang 6 giường và toa ăn uống). Không gian nội thất mang phong cách hiện đại với tông màu kem sữa kết hợp sắc xanh biển Nha Trang. Hệ thống chiếu sáng, âm thanh, Wi-Fi và camera an ninh 24/7 được trang bị đồng bộ.
Đặc biệt, trên đoàn tàu có toa lắp đặt hệ thống dẫn gió điều hòa mới giúp giảm ồn và cho phép hành khách chủ động điều chỉnh nhiệt độ. Bên cạnh đó, các toa giường nằm mềm loại 24 giường còn có góc check-in, máy bán hàng tự động; toa phục vụ ăn uống được bố trí ngay trung tâm đoàn tàu.
Đội ngũ trưởng tàu và tiếp viên cũng được chú trọng đào tạo bài bản về thái độ phục vụ và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Đoàn tàu có lịch trình chạy đêm tối ưu: Tàu SNT2 rời ga Sài Gòn lúc 21h45 đến Nha Trang lúc 5h40 hôm sau; tàu SNT1 rời Nha Trang lúc 20h20 về ga Sài Gòn lúc 5h hôm sau.
Trải nghiệm chuyến tàu đầu tiên, chị Thu Trang (32 tuổi, TPHCM) chia sẻ: "Tối lên tàu ngủ một giấc là sáng sớm tới thẳng trung tâm Nha Trang. Tàu mới, giường nằm rộng rãi duỗi chân thoải mái chứ không gò bó hay lo say xe như đi xe khách".
Theo ông Lê Văn Chiến, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Đường sắt, việc đưa đoàn tàu SNT1/SNT2 vào vận hành tiếp nối chuỗi sản phẩm đường sắt chất lượng cao kết nối vận tải với du lịch, văn hóa, sau các tuyến Thống Nhất, Hà Nội – Đà Nẵng và Đà Nẵng – Sài Gòn.
Thời gian tới, ngành đường sắt tiếp tục phối hợp với các đơn vị lữ hành ra mắt các gói sản phẩm trọn gói kết hợp vé tàu, lưu trú và trải nghiệm điểm đến cho du khách.