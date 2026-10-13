Không gian nội thất hiện đại, góc check-in sống ảo, máy bán hàng tự động cùng hệ thống điều hòa giảm ồn, tự động điều chỉnh nhiệt độ góp phần mang đến trải nghiệm thoải mái, tiện nghi cho du khách.

Tối 12/10, đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 chạy tuyến Sài Gòn – Nha Trang chính thức được Công ty CP Vận tải Đường sắt đưa vào khai thác tại ga Sài Gòn, phường Nhiêu Lộc, TPHCM.

Đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 chạy tuyến Sài Gòn – Nha Trang chính thức được khai trương. Ảnh: TK

Điểm nhấn nổi bật của đoàn tàu SNT1/SNT2 là việc nâng cấp đồng bộ 32 toa xe (gồm khoang 4 giường nằm, khoang 6 giường và toa ăn uống). Không gian nội thất mang phong cách hiện đại với tông màu kem sữa kết hợp sắc xanh biển Nha Trang. Hệ thống chiếu sáng, âm thanh, Wi-Fi và camera an ninh 24/7 được trang bị đồng bộ.

Nội thất tàu được thiết kế hiện đại, kết hợp hài hòa giữa tông màu kem sữa ấm áp và sắc xanh rực rỡ lấy cảm hứng từ biển Nha Trang. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đặc biệt, trên đoàn tàu có toa lắp đặt hệ thống dẫn gió điều hòa mới giúp giảm ồn và cho phép hành khách chủ động điều chỉnh nhiệt độ. Bên cạnh đó, các toa giường nằm mềm loại 24 giường còn có góc check-in, máy bán hàng tự động; toa phục vụ ăn uống được bố trí ngay trung tâm đoàn tàu.

Đội ngũ trưởng tàu và tiếp viên cũng được chú trọng đào tạo bài bản về thái độ phục vụ và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Góc check-in trên khoang tàu dành cho hành khách. Ảnh: Tuấn Kiệt

Toa phục vụ ăn uống được bố trí ở trung tâm đoàn tàu. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đoàn tàu có lịch trình chạy đêm tối ưu: Tàu SNT2 rời ga Sài Gòn lúc 21h45 đến Nha Trang lúc 5h40 hôm sau; tàu SNT1 rời Nha Trang lúc 20h20 về ga Sài Gòn lúc 5h hôm sau.

Trải nghiệm chuyến tàu đầu tiên, chị Thu Trang (32 tuổi, TPHCM) chia sẻ: "Tối lên tàu ngủ một giấc là sáng sớm tới thẳng trung tâm Nha Trang. Tàu mới, giường nằm rộng rãi duỗi chân thoải mái chứ không gò bó hay lo say xe như đi xe khách".

Hành khách trải nghiệm tàu chất lượng cao Sài Gòn - Nha Trang trong ngày khai trương. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đội ngũ trưởng tàu và tiếp viên cũng được chú trọng đào tạo.

Theo ông Lê Văn Chiến, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Đường sắt, việc đưa đoàn tàu SNT1/SNT2 vào vận hành tiếp nối chuỗi sản phẩm đường sắt chất lượng cao kết nối vận tải với du lịch, văn hóa, sau các tuyến Thống Nhất, Hà Nội – Đà Nẵng và Đà Nẵng – Sài Gòn.

Thời gian tới, ngành đường sắt tiếp tục phối hợp với các đơn vị lữ hành ra mắt các gói sản phẩm trọn gói kết hợp vé tàu, lưu trú và trải nghiệm điểm đến cho du khách.