Sáng 29/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) ra mắt đoàn tàu hiện đại, đa chức năng trên tuyến Hà Nội - Thái Nguyên.

Đoàn tàu chuyên xa QT3/4 gồm 6 toa chức năng: toa chỉ huy, toa VIP ghế ngồi, toa giường nằm hạng sang, toa ghế xoay, toa phục vụ hành khách và toa hàng ăn.

Theo đại diện VNR, đây không chỉ là phương tiện vận tải mà còn là không gian làm việc, kết nối và điều hành ngay trên hành trình di chuyển.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở toa xe chỉ huy được thiết kế như một “Sở chỉ huy tiền phương” di động, có hệ thống kết nối trực tuyến hiện đại, cho phép tổ chức họp, điều hành và xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi.

Trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, bão lũ hay sự cố an ninh, toa xe có thể trở thành trung tâm điều hành tại hiện trường, giúp rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính linh hoạt trong chỉ đạo.

Ngành đường sắt cũng thử nghiệm robot AI KettyBot Pro có khả năng dẫn khách, phục vụ món ăn tận bàn... tại toa VIP.

Theo ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt, việc đưa công nghệ mới vào khai thác thể hiện quyết tâm chuyển đổi số của ngành, hướng tới xây dựng hình ảnh đoàn tàu hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện hơn.

Sau lễ ra mắt, tổ hợp toa xe mới sẽ được đưa vào khai thác thương mại trên các tuyến đường sắt toàn quốc.