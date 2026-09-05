Đúng 8h sáng 5/9, ngành đường sắt mới chính thức mở cổng hệ thống bán vé tàu Tết qua website, ứng dụng ví điện tử, app ngân hàng. Dù vậy, nhiều người đã đến ga Sài Gòn từ 3h-5h sáng ngồi chực chờ, mong lấy được số thứ tự đầu tiên.

Người dân chở mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn trong ngày đầu ngành đường sắt mở bán 300.000 vé suốt. Ảnh: TK

Khác với cảnh chen chúc như những năm trước, sảnh chờ ga Sài Gòn sáng nay rất trật tự, hành khách đến sớm chỉ việc ngồi ghế chờ đến lượt bấm số. Nhiều công nhân và người lớn tuổi chia sẻ dù biết có thể đặt qua mạng, họ vẫn chủ động ra tận nơi nhờ nhân viên hỗ trợ thao tác để cầm tận tay tấm vé giấy mới thực sự yên tâm.

Chị Lê Thị Lan (43 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, TPHCM) cho biết chị ra ga từ 3h sáng để chờ lấy số mua cặp vé khứ hồi về Thanh Hóa.

"Tôi không quen dùng điện thoại thông minh nên ra thẳng ga mua cho chắc. Năm nay sảnh chờ thoáng, không phải chen lấn mệt mỏi như trước, thủ tục làm lẹ lắm", chị Lan bộc bạch.

Chị Lê Thị Lan đi từ 3h sáng đến ga Sài Gòn để chờ mua vé tàu Tết về quê. Ảnh: TK

Cùng chung tâm lý, ông Nguyễn Văn Bình (56 tuổi, quê Quảng Trị) đón xe đến ga từ hơn 4h sáng.

Ông Bình chia sẻ: "Tụi nhỏ ở nhà cứ bảo để đặt qua máy tính cho nhanh, nhưng mình già rồi không rành bấm máy. Ra đây ngồi chờ lấy số mua lẹ lắm, không có chen chúc gì hết".

Huy động 57 đoàn tàu với hơn 800 toa xe

Đợt cao điểm Tết năm nay diễn ra từ ngày 23/1 đến 25/2/2027 (16 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng) với khoảng 300.000 vé đi suốt. Để hạn chế tình trạng thu gom rồi bán lại, mỗi người chỉ được đặt tối đa 10 vé chiều đi và 10 vé chiều về.

Ngành đường sắt huy động 57 đoàn tàu với hơn 800 toa xe. Tuyến Bắc - Nam duy trì 7 đôi tàu Thống Nhất (SE1/2 đến SE11/12, SE23/24) và 2 đôi tàu tăng cường TN3/4, TN5/6.

Ngoài ra, 11 đôi tàu khu đoạn cũng chạy hàng ngày nối các chặng như Hà Nội đi Phủ Lý, Vinh, Đà Nẵng; Thọ Lộc - Huế; Huế - Đà Nẵng và Sài Gòn đi Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết. Các chặng đông khách từ ga Sài Gòn đi Vinh, Quảng Ngãi cũng được bổ sung tàu tăng cường. Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, đường sắt chạy thêm tàu khu đoạn phục vụ khách du xuân.

Năm nay, hành khách mua vé xa ngày (trên 900km, trước từ 10 ngày trở lên) được giảm 5-20%; học sinh, sinh viên giảm 10-20%; mua tập thể giảm 2-12%; mua khứ hồi giảm 5% lượt về. Mỗi người lớn được kèm một trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí.

Hành khách thuận lợi mua vé tàu Tết Đinh Mùi 2027. Ảnh: TK

Để ngăn găm giữ vé, phí trả vé đợt cao điểm Tết được siết ở mức 30%. Mức phí áp dụng cho tàu Chẵn từ 29/1 đến 8/2/2027 (22 Chạp đến mùng 3 Tết); tàu Lẻ từ 9/2 đến 17/2/2027; tàu Lẻ Hà Nội đi Phủ Lý - Đồng Hới từ 31/1 đến 5/2/2027 và tàu Chẵn Đồng Hới - Phủ Lý đi Hà Nội từ 9/2 đến 14/2/2027.

Thời gian trả vé cao điểm phải trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ với cá nhân và 48 giờ với tập thể. Ngày thường, phí đổi vé cá nhân là 5%; phí trả vé dao động 10-20% tùy thời gian báo trước.

Đáng chú ý, thẻ lên tàu hiện không in giá tiền; người dân muốn tra cứu chi phí có thể kiểm tra qua hóa đơn điện tử của ngành đường sắt hoặc đối soát trên hệ thống trực tuyến để đảm bảo vé hợp lệ trước khi ra ga.