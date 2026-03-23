Từ không gian “chữa lành” tinh tế, hệ thống trang thiết bị chẩn đoán và điều trị hiện đại, phòng nội trú tiện nghi đến dịch vụ y tế chuẩn quốc tế, Vinmec Ocean Park 2 mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe khác biệt cho khu vực phía đông Hà Nội.
Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 tọa lạc trong lòng đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) với tổng diện tích hơn 31.000 m2, quy mô 114 giường nội trú, công suất dự kiến 135.000 lượt khám mỗi năm.
Tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2, người bệnh được trực tiếp điều trị bởi các bác sĩ đầu ngành, đứng đầu là GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng - Giám đốc bệnh viện đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Tim mạch Hệ thống Y tế Vinmec - cùng đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm lâm sàng.
Đằng sau không gian thiết kế tinh tế là một “hệ sinh thái công nghệ” hiện đại bậc nhất.
Nhiều thiết bị cao cấp được tích hợp ngay trong phòng mổ, hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ như GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, chuyên gia phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình; PGS.TS.BS Lê Văn Thành - Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn Khối Ngoại Hệ thống Y tế Vinmec, chuyên gia phẫu thuật ghép gan; PGS.TS.BS Nguyễn Ngọc Quang - Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn Khối Nội… thực hiện hiệu quả các ca mổ từ thường quy đến phức tạp.
GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng cho biết, mục tiêu của bệnh viện là kiến tạo một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi mỗi người bệnh được điều trị bằng những giải pháp tiên tiến nhất.
“Chúng tôi kỳ vọng Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 sẽ trở thành điểm đến y tế tin cậy, góp phần nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng”, GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng chia sẻ.
Nhân dịp khai trương, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 triển khai nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Khách hàng sẽ được miễn phí khám (trừ khám cấp cứu), đồng thời ưu đãi giảm 70% khi thực hiện một số dịch vụ chẩn đoán hình ảnh như siêu âm vú, chụp X-quang vú, chụp MRI…, giảm 50% cho các dich vụ chẩn đoán hình ảnh khác, giảm 30% khi thực hiện các dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật, thủ thuật và lưu viện.