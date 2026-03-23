Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 tọa lạc trong lòng đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) với tổng diện tích hơn 31.000 m2, quy mô 114 giường nội trú, công suất dự kiến 135.000 lượt khám mỗi năm.

Vinmec Ocean Park 2 là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình tích hợp từ điều trị, phẫu thuật đến phục hồi và an dưỡng ngay trong khuôn viên. Bệnh viện gồm 14 chuyên khoa, cung cấp đầy đủ dịch vụ khám, chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng và chăm sóc sau điều trị theo chuẩn quốc tế

Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 mang đến không gian khác biệt. Ngay từ sảnh đón tiếp, bệnh viện gây ấn tượng mạnh với thiết kế mở, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác thư thái như đang bước vào một khách sạn cao cấp

Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút: Khu vực chờ rộng rãi, ghế ngồi êm ái, hệ thống hướng dẫn thông minh, quy trình tiếp đón nhanh gọn… nhằm giảm thiểu tối đa cảm giác lo lắng thường thấy khi đi khám bệnh

Tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2, người bệnh được trực tiếp điều trị bởi các bác sĩ đầu ngành, đứng đầu là GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng - Giám đốc bệnh viện đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Tim mạch Hệ thống Y tế Vinmec - cùng đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm lâm sàng.

Không chỉ được theo dõi và điều trị trực tiếp tại chỗ, người bệnh còn được hội chẩn cùng các chuyên gia đầu ngành trên toàn hệ thống Vinmec, đảm bảo mỗi ca bệnh đều được tiếp cận với phương án điều trị tối ưu

Khu vực khám Nhi nổi bật với thiết kế sinh động, rực rỡ sắc màu như một không gian vui chơi thu nhỏ giúp các bé cảm thấy thoải mái khi đến bệnh viện

Đằng sau không gian thiết kế tinh tế là một “hệ sinh thái công nghệ” hiện đại bậc nhất.

Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 sở hữu siêu máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT hiện đại hàng đầu thế giới. Công nghệ này đặc biệt hữu ích trong tầm soát và chẩn đoán sớm đột quỵ, ung thư, các bệnh lý tim mạch

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt (GE Healthcare, Mỹ) với tốc độ chụp siêu nhanh, độ phân giải cao, cho phép tái tạo hình ảnh chi tiết và chính xác, hỗ trợ phát hiện sớm nhiều bệnh lý phức tạp. Máy còn giúp giảm liều tia tối ưu, an toàn hơn cho người bệnh.

Bệnh viện còn đầu tư hệ thống chụp nhũ ảnh thế hệ mới MAMMOMAT Revelation, cho phép phát hiện sớm những tổn thương rất nhỏ trong tầm soát ung thư vú

Hệ thống phòng mổ hiện đại, được thiết kế theo tiêu chuẩn vô khuẩn một chiều, tích hợp đồng bộ các công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh trong ca phẫu thuật

Nhiều thiết bị cao cấp được tích hợp ngay trong phòng mổ, hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ như GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, chuyên gia phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình; PGS.TS.BS Lê Văn Thành - Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn Khối Ngoại Hệ thống Y tế Vinmec, chuyên gia phẫu thuật ghép gan; PGS.TS.BS Nguyễn Ngọc Quang - Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn Khối Nội… thực hiện hiệu quả các ca mổ từ thường quy đến phức tạp.

Phòng nội trú tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, ưu tiên sự riêng tư và thoải mái cho người bệnh. Phòng bệnh rộng rãi, đầy đủ tiện nghi với giường bệnh thông minh, hệ thống điều khiển tự động, nhà vệ sinh khép kín, khu vực cho người nhà nghỉ lại

Đặc biệt, nhiều phòng được thiết kế như những căn hộ thu nhỏ với đầy đủ khu vực phòng khách, bếp và không gian thư giãn, giải trí riêng biệt. Tầm nhìn thoáng đãng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, mà còn là yếu tố đã được chứng minh giúp cải thiện tâm trạng, hỗ trợ quá trình phục hồi hiệu quả hơn

Ngay trong khuôn viên bệnh viện là khu an dưỡng được thiết kế theo chuẩn “resort chăm sóc sức khỏe” 5 sao đẳng cấp quốc tế, với 18 căn biệt thự tổng thống, vừa bảo đảm riêng tư, yên tĩnh và theo dõi y khoa 24/7; vừa cung cấp chế độ dinh dưỡng và chăm sóc cá thể hóa cho từng khách hàng

Bên cạnh chẩn đoán và điều trị, bệnh viện đặc biệt chú trọng phục hồi chức năng nhằm giúp người bệnh hồi phục nhanh, xuất viện sớm. Hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, hỗ trợ tối ưu quá trình phục hồi, rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh

GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng cho biết, mục tiêu của bệnh viện là kiến tạo một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi mỗi người bệnh được điều trị bằng những giải pháp tiên tiến nhất.

“Chúng tôi kỳ vọng Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 sẽ trở thành điểm đến y tế tin cậy, góp phần nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng”, GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng chia sẻ.