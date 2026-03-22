Các quy định mới Năm 2026, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng cường quyền lợi cho người tham gia và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Một số điểm mới đáng chú ý gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thẻ BHYT

Tăng cường sử dụng thẻ BHYT điện tử

Mở rộng hình thức thanh toán và tra cứu thông tin trực tuyến

Thay đổi về mức đóng Theo quy định, mức đóng trong chính sách BHYT vẫn được tính theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương hoặc mức lương cơ sở. Cụ thể: Tổng mức đóng BHYT: 4,5% x mức lương cơ sở Trong đó: Mức lương cơ sở: 2.340.000 đồng/tháng

Người lao động đóng 1,5%

Người sử dụng lao động đóng 3%

Thay đổi mức hưởng Một nội dung quan trọng trong chính sách mới là điều chỉnh mức hưởng nhằm bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh. Các mức hưởng phổ biến hiện nay gồm: 100% chi phí khám chữa bệnh đối với một số đối tượng đặc biệt

95% chi phí đối với nhóm người có công, người hưởng lương hưu

80% chi phí đối với phần lớn người tham gia

Mở rộng đối tượng Một trong những mục tiêu quan trọng của chính sách BHYT là hướng tới BHYT toàn dân. Do đó, nhiều nhóm đối tượng tiếp tục được khuyến khích hoặc bắt buộc tham gia như: Người lao động trong doanh nghiệp

Học sinh, sinh viên

Người tham gia theo hộ gia đình

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Dịch vụ y tế mới Trong quá trình cải cách, hệ thống y tế cũng cập nhật thêm nhiều dịch vụ y tế vào danh mục chi trả. Một số dịch vụ được mở rộng gồm: Nhiều kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại

Dịch vụ điều trị chuyên sâu

Một số loại thuốc mới trong danh mục BHYT

Quy trình mới Một trong những điểm đáng chú ý trong chính sách BHYT mới là cải tiến quy trình khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm. Các cải tiến gồm: Sử dụng thẻ BHYT điện tử thay cho thẻ giấy

Kết nối dữ liệu giữa bệnh viện và cơ quan bảo hiểm

Đơn giản hóa thủ tục thanh toán viện phí