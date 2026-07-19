Bệnh nhân H.Q.V (59 tuổi, Nghệ An) xuất hiện các cơn chóng mặt dữ dội kèm theo cảm giác mất thăng bằng khi đi lại. Nghĩ mình mắc rối loạn tiền đình, ông V. nghỉ ngơi tại nhà song triệu chứng không cải thiện, thậm chí ngày càng nặng hơn.

Ông được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) khám. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não khiến bệnh nhân không thể ngờ rằng mình lại bị đột quỵ nhồi máu tiểu não. Ngay lập tức, bệnh nhân được ê-kíp trực tiến hành can thiệp cấp cứu.

Sau điều trị, tình trạng của ông V. đã ổn định tuy nhiên vẫn còn cảm giác chóng mặt nhẹ và chông chênh.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đình Toàn, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Thần kinh (A7D), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đây là tình trạng khá phổ biến sau đột quỵ tiểu não. Khi vùng não chịu trách nhiệm điều hòa thăng bằng bị tổn thương, cơ thể cần thời gian để thích nghi và tái tổ chức chức năng.

Bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Hà My

Thậm chí, một số người bệnh có thể kéo dài cảm giác chóng mặt, mất thăng bằng hoặc sợ ngã trong nhiều tuần đến nhiều tháng sau đột quỵ.

Đột quỵ tiểu não là tình trạng mạch máu nuôi vùng tiểu não bị tắc nghẽn, làm giảm lưu lượng máu đến khu vực não này, nơi có chức năng kiểm soát thăng bằng và phối hợp vận động.

“Do triệu chứng nổi bật là chóng mặt, buồn nôn hoặc mất thăng bằng nên nhiều trường hợp dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiền đình thông thường”, Tiến sĩ Toàn thông tin.

Phân biệt chóng mặt cảnh báo tiền đình hay đột quỵ

Theo các bác sĩ, chóng mặt có thể xuất phát từ hai nhóm nguyên nhân chính: hội chứng tiền đình ngoại vi và hội chứng tiền đình trung ương.

Hội chứng tiền đình ngoại vi thường liên quan đến tổn thương tai trong hoặc dây thần kinh tiền đình. Người bệnh thường có cảm giác mọi vật quay cuồng dữ dội, buồn nôn, nôn, ù tai hoặc giảm thính lực. Tuy khó chịu nhưng đa số trường hợp không đe dọa tính mạng.

"Trong khi đó, hội chứng tiền đình trung ương xảy ra khi tổn thương nằm ở não, đặc biệt là thân não hoặc tiểu não. Người bệnh có thể chóng mặt kèm đi không vững, nói khó, nhìn đôi, yếu tay chân hoặc mất phối hợp động tác. Đây là những dấu hiệu cảnh báo cần được thăm khám khẩn cấp vì có thể liên quan đến đột quỵ", Tiến sĩ Toàn nói.

Để cải thiện triệu chứng, bác sĩ Nguyễn Hà My, Khoa Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ điều trị, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, đồng thời tham gia các bài tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn của chuyên gia y tế.

“Việc tập luyện đều đặn giúp não bộ thích nghi tốt hơn, từ đó cải thiện khả năng giữ thăng bằng và giảm cảm giác chóng mặt”, bác sĩ My thông tin.

Ngoài ra, người dân không nên chủ quan với triệu chứng chóng mặt kéo dài hoặc xuất hiện đột ngột. Đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác nhau, trong đó có đột quỵ. Việc phát hiện và điều trị sớm giúp giảm nguy cơ biến chứng, cải thiện khả năng hồi phục và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.