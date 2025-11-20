Bà N.T.H (40 tuổi, trú tại xã Phú Khê, Phú Thọ) đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, da vàng như nghệ sau 10 ngày liên tục uống thuốc nam để chữa đau đầu.

Theo lời kể, khoảng 20 ngày trước, bà bắt đầu mua thuốc nam về uống để điều trị triệu chứng đau đầu và dùng liên tục khoảng 10 ngày rồi tạm ngừng, sau đó 3 ngày gần đây tiếp tục uống theo liệu trình. Tuy nhiên, khi uống thuốc nam nhiều càng khiến bà H. mệt, tình trạng vàng da tăng dần.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bà H. bị suy gan cấp, men gan tăng rất cao (GOT 820 U/L, GPT 980 U/L), thời gian đông máu kéo dài. Bệnh nhân được cấp cứu tích cực.

Người phụ nữ này cho biết có nhiều người cùng uống thuốc và có triệu chứng giống mình. Khi được bác sĩ giải thích, gia đình bà đã bỏ hết số thuốc còn dư.

Bệnh nhân cấp cứu vì suy gan cấp. Ảnh: BVCC.

Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng khoa Cấp cứu (Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê) cho biết, thuốc nam có những giá trị nhất định trong điều trị một số bệnh lý, điều này đã được khoa học chứng minh. Tuy nhiên, bác sĩ Thủy nhấn mạnh người dân cần lựa chọn các bài thuốc đã được cơ quan chức năng thẩm định và cấp phép; đồng thời tìm đến những thầy thuốc, lương y có uy tín để điều trị đúng cách, tránh những hệ lụy nguy hiểm có thể xảy ra đối với sức khỏe.

Khi sử dụng thuốc nam hay bất cứ loại thuốc điều trị nào, người dân cần ngừng thuốc ngay và đến cơ sở y tế để khám khi có các biểu hiện:

- Các triệu chứng của phản vệ như ngứa, phù, sốc…

- Các triệu chứng suy gan, suy thận như mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, chán ăn, vàng da, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu…

Những dấu hiệu trên có thể là cảnh báo sớm của các biến chứng nghiêm trọng. Việc thăm khám kịp thời giúp bác sĩ đánh giá chức năng gan, thận và xử trí sớm, tránh nguy hiểm cho sức khỏe.

