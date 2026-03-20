Đại diện Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một trường hợp cấp cứu nặng liên quan đến việc tự ý bỏ thuốc điều trị đái tháo đường trong thời gian dài.

Bệnh nhân là bà N.T.T (45 tuổi, Long Biên, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, gầy mòn, ho nhiều, khó thở, khạc đờm xanh. Trước đó, bà T. xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường như sụt 5kg trong thời gian ngắn, khô miệng, khát nước nhiều và mệt mỏi kéo dài.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: BVCC

Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng bệnh rất nghiêm trọng với chỉ số đường huyết lên tới 22,5 mmol/l, HbA1c ở mức 11,8%, phản ánh tình trạng tăng đường huyết kéo dài không được kiểm soát. Bệnh nhân đồng thời có ceton niệu, dấu hiệu điển hình của biến chứng nhiễm toan ceton.

Theo các bác sĩ, nbà T. được xác định rơi vào tình trạng hôn mê do nhiễm toan ceton, một biến chứng cấp tính nguy hiểm của đái tháo đường. Không chỉ vậy, bệnh nhân còn bị suy hô hấp và viêm phổi do cúm A, khiến tình trạng càng thêm trầm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Khai thác tiền sử cho thấy, bà T. đã mắc đái tháo đường hơn 10 năm. Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây, người bệnh tự ý bỏ hoàn toàn thuốc điều trị tây y, chuyển sang sử dụng thuốc nam theo lời giới thiệu của người quen với niềm tin có thể chữa khỏi dứt điểm bệnh.

Trong suốt thời gian này, bệnh nhân không tái khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa mà chỉ theo dõi đường huyết tại nơi cung cấp thuốc nam.

Không có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn đái tháo đường

ThS.BS Nguyễn Đăng Quân, Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết thêm, đái tháo đường là bệnh mạn tính, cần được điều trị lâu dài và liên tục. Người bệnh phải tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, theo dõi đường huyết thường xuyên và tái khám định kỳ tại các cơ sở y tế chuyên khoa.

“Đến nay, y học thế giới vẫn chưa có phương pháp nào có thể chữa khỏi hoàn toàn đái tháo đường. Việc điều trị chủ yếu nhằm kiểm soát đường huyết ổn định, từ đó phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Tuy nhiên, hiện nay, không ít cơ sở lợi dụng tâm lý muốn khỏi bệnh nhanh, dứt điểm của người bệnh để quảng cáo các sản phẩm như 'thuốc nam chữa khỏi đái tháo đường', 'bài thuốc gia truyền' hay 'điều trị không cần thuốc tây'. Đây là những quảng cáo không có cơ sở khoa học, có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian điều trị quan trọng và phải đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng”, ThS.BS Nguyễn Đăng Quân cảnh báo.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người mắc đái tháo đường tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc điều trị, không tin vào các quảng cáo chữa khỏi hoàn toàn bệnh. Người bệnh cần duy trì theo dõi đường huyết, tái khám định kỳ, đồng thời tuân thủ chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý.

“Kiểm soát tốt đường huyết là yếu tố then chốt giúp phòng tránh biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài”, bác sĩ nhấn mạnh.