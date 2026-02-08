Sáng 8/2, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) tổ chức chương trình "Xuân nhân ái - Tết sẻ chia", mang không khí Tết ấm áp đến cho những bệnh nhân đang điều trị và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, hoạt động dành cho 150 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện và 50 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Gia Định. Mỗi người tham gia được phát một chiếc giỏ để "đi chợ Tết", dạo quanh 15 gian hàng 0 đồng với hơn 20 mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Bên cạnh hoạt động mua sắm, người tham dự còn được trải nghiệm tại 3 trạm sinh hoạt: Trạm trò chơi, Trạm nghệ thuật và đặc biệt là Trạm làm đẹp với các dịch vụ cắt tóc, gội đầu miễn phí.

Ngồi trên xe lăn, bà Nguyễn Thị Tâm đi từ Gia Lai vào TPHCM để điều trị bệnh và phải nằm lại đây lâu dài. Dịp này, bệnh nhân được các tình nguyện viên gội đầu, cẩn thận cắt tỉa lại mái tóc ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Tâm được tình nguyện viên gội đầu trong khuôn viên bệnh viện

"Những ngày cận Tết, tôi thấy nơi đây rất ấm áp, gần gũi vì được bệnh viện chăm lo về tinh thần. Năm nay rất đặc biệt, có thể tôi sẽ phải điều trị xuyên Tết nên không cảm nhận được không khí Tết ở quê nhà. Dịp này, coi như tôi và những bệnh nhân có cơ hội ăn Tết sớm", bà Tâm xúc động chia sẻ.

Cùng hoàn cảnh, bà Trần Bích Thủy (ngụ TPHCM) cũng bày tỏ sự bất ngờ: "Cận Tết, tôi vẫn chưa biết khi nào có thể về nhà. Hôm nay được bệnh viện tổ chức làm đẹp, tôi quyết định tỉa lại mái tóc. Trước đó, tôi cũng dự định làm đẹp nhưng do bị bệnh nên chưa thực hiện được".

Bà Thủy cho biết thêm, không chỉ có hoạt động này, bệnh viện còn có nhiều hoạt động khác chăm lo cho bệnh nhân nghèo, khiến bà rất cảm kích trước sự quan tâm và động viên của bệnh viện.

Bệnh nhân Trần Bích Thủy quyết định tỉa lại mái tóc của mình trong dịp Tết

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, thông qua các hoạt động thiết thực, nhân văn, bệnh viện mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng. Đặc biệt, bệnh viện muốn những bệnh nhân đến khám chữa bệnh cảm nhận được không khí Tết đang đến gần, nhất là đối với những trường hợp điều trị lâu dài chưa thể về nhà vào dịp cận Tết.

"Qua đó, chúng tôi mong muốn mang lại niềm vui, không khí tích cực, giúp bệnh nhân tạm quên đi bệnh tật và cảm nhận trọn vẹn không khí Xuân về", lãnh đạo bệnh viện chia sẻ.