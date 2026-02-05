Những ngày giáp Tết, khi ai cũng mong sớm được trở về nhà sum họp cùng gia đình thì trong các bệnh viện, không khí cấp cứu vẫn căng thẳng từng phút. Có những trường hợp mà chỉ cần chậm trễ vài giờ cũng có thể đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng của bệnh nhân.

Bác sĩ Mai Văn Lực - Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) mới đây đã chia sẻ với PV VietNamNet về một bệnh nhân nam 42 tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau dữ dội vùng thắt lưng. Cơn đau quặn thận khiến ông không thể cố chịu được, gần như kiệt sức. Các loại thuốc giảm đau thông thường được sử dụng nhưng không mang lại hiệu quả. Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sỏi thận lớn, có nguy cơ cao rơi xuống niệu quản, gây tắc nghẽn đường tiểu.

Bác sĩ Lực mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Dù đau đớn, bệnh nhân vẫn nhiều lần hỏi bác sĩ liệu có thể điều trị nội khoa, chờ qua Tết rồi mới tính tiếp hay không. Bệnh nhân chia sẻ bản thân không có bảo hiểm y tế, lại là trụ cột kinh tế trong nhà. Nếu ông được mổ lúc này, chi phí điều trị sẽ khiến gia đình không xoay xở nổi tiền lo Tết, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến sinh hoạt.

“Tôi ráng chịu thêm ít hôm được không bác sĩ? Qua Tết rồi mổ cũng được” - lời đề nghị ấy khiến bác sĩ chạnh lòng, nhất là trong những ngày cuối năm bận rộn.

Tuy nhiên, nhìn vào phim chụp, bác sĩ Lực nhận định đây là ca bệnh không thể chần chừ. Bác sĩ đã dành thời gian giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân và người nhà về những nguy cơ có thể xảy ra nếu trì hoãn phẫu thuật. Viên sỏi có thể rơi xuống niệu quản, gây tắc hoàn toàn dòng nước tiểu. Khi nước tiểu không thoát ra được, áp lực sẽ dồn lên bể thận, dẫn đến vỡ bể thận. Nước tiểu tràn vào ổ bụng có thể gây nhiễm trùng nặng, nhiễm trùng huyết, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

“Tiền rồi có thể kiếm lại được, Tết năm nào cũng có. Nhưng mạng sống thì chỉ có một”, bác sĩ Lực nói với bệnh nhân bằng giọng kiên quyết nhưng đầy chân thành.

Gần một giờ đồng hồ, bác sĩ kiên trì tư vấn, phân tích từng nguy cơ, từng khả năng xấu nhất có thể xảy ra nếu bệnh nhân cố về quê ăn Tết trong tình trạng này. Bác sĩ Lực cho biết, đó không chỉ là trách nhiệm chuyên môn, mà còn là sự “níu giữ” một mạng sống trong khoảnh khắc mong manh giữa ranh giới chủ quan và nguy hiểm.

Cuối cùng, bệnh nhân đã đồng ý ký giấy mổ. Ca phẫu thuật được tiến hành ngay sau đó và diễn ra thuận lợi. Nhờ can thiệp kịp thời, người đàn ông đã thoát khỏi cơn đau quặn thận dữ dội, tránh được biến chứng vỡ bể thận và nguy cơ nhiễm trùng nặng có thể cướp đi tính mạng.

Những ngày cuối năm, mọi người đang tất bật chuẩn bị Tết nhưng trong phòng mổ, các bác sĩ vẫn lặng lẽ làm công việc của mình, hồ sơ mổ vẫn chất chồng, có người muốn trì hoãn nhưng có người lại muốn mổ thật nhanh để về đón Tết. Bác sĩ Lực cho rằng, mỗi bệnh nhân có một hoàn cảnh khác nhau nhưng chỉ định mổ đều chặt chẽ, dựa trên tình trạng bệnh.

Với các bác sĩ, Tết có thể đến muộn, nhưng sinh mạng con người thì không thể chờ đợi.

