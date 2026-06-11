MS 2026.152

Nhắc đến hoàn cảnh của chị Hồ Thị Diệu (xã Vĩnh Linh), nhiều người dân địa phương không khỏi xót xa. Thanh xuân của người phụ nữ ấy gắn liền với những tháng ngày tảo tần vì chồng con, nhưng đổi lại là chuỗi bi kịch khi các con liên tiếp mắc bệnh hiểm nghèo, người chồng trụ cột của gia đình cũng đột ngột qua đời.

Chị Diệu trở thành chỗ dựa duy nhất của 3 người con thơ dại

Biến cố liên tục ập đến gia đình nghèo

Năm 2012, chị Diệu kết hôn với anh Võ Văn T. (SN 1984) và lần lượt sinh được 3 người con. Hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định. Chị ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái, mọi gánh nặng kinh tế đều đặt lên vai người chồng.

Dù cuộc sống thiếu thốn, chồng chị phải làm đủ nghề để kiếm tiền trang trải sinh hoạt, nhưng mái ấm nhỏ của họ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Ai ngờ, những biến cố liên tiếp ập đến đã đẩy gia đình vào cảnh khốn khó.

Năm lên 3 tuổi, cậu bé Võ Thành Tài (SN 2013, con trai đầu) vẫn chưa biết đi, chưa thể cất tiếng nói. Linh cảm con có điều bất thường, gia đình đưa Tài đi thăm khám và bàng hoàng nhận tin Tài vừa mắc bệnh tim bẩm sinh, vừa mang hội chứng Down.

Biết con bệnh nặng nhưng gia đình không có điều kiện chữa trị. Đến năm Tài 4 tuổi, nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện cùng khoản tiền vay mượn hơn 20 triệu đồng, cậu bé mới được phẫu thuật tim.

Hiện Tài đã 13 tuổi nhưng vẫn chưa thể giao tiếp bình thường. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người thân hỗ trợ. Suốt ngày, Tài chỉ quanh quẩn bên mẹ. Những lúc chị Diệu bận việc đồng áng hay chăm sóc vật nuôi, Tài thường đi lang thang khiến cả gia đình hốt hoảng đi tìm.

Hai anh em Tài và Nhân đều mang trong mình bệnh hiểm nghèo

Nỗi lo chưa dừng lại ở đó khi người con thứ hai là bé Võ Thành Nhân (SN 2016) cũng mắc nhiều bệnh lý cùng lúc.

Chị Diệu cho biết, từ khi mới sinh ra, Nhân đã có biểu hiện sức khỏe yếu ớt, chậm phát triển hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng, vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có điều kiện đưa con đi thăm khám.

Mãi đến khi Nhân vào lớp 1, thấy con học không tập trung, tiếp thu bài chậm, gia đình mới vay mượn khắp nơi để đưa em đi kiểm tra và bàng hoàng biết được căn bệnh mà con mắc phải.

Nhân mắc chứng suy giáp nặng, kéo theo nhiều bệnh lý nền như viêm phổi, thiếu máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ. Dù còn nhỏ tuổi nhưng tóc của Nhân đã bạc nhiều, làn da nhăn nheo như người già. Sức khỏe của em rất yếu.

Năm 2019, chị Diệu vay mượn được 200 triệu đồng dựng lại căn nhà nhỏ để các con có nơi ở ổn định

Chứng kiến hai người con liên tiếp mắc bệnh nặng, vợ chồng chị Diệu chỉ biết động viên nhau cố gắng làm lụng để kiếm tiền chữa trị cho con.

Năm 2019, với mong muốn các con có nơi ở ổn định, hai vợ chồng đã vay 200 triệu đồng để xây nhà. Thế nhưng, khi căn nhà xây còn dang dở, biến cố nghiệt ngã bất ngờ ập đến.

Trong một lần đi giữ bò và tranh thủ bắt cá, bắt ốc cải thiện bữa ăn cho gia đình, chồng chị không may gặp tai nạn và qua đời.

Sự ra đi đột ngột của người chồng khiến chị Diệu suy sụp hoàn toàn. Người đàn ông từng là trụ cột gia đình không còn nữa, để lại người vợ trẻ và 3 đứa con thơ yếu ốm và bệnh tật cùng với khoản nợ lớn chưa biết đến bao giờ mới trả hết.

Mong ước của người mẹ đơn thân

Mất đi chỗ dựa lớn nhất, chị Diệu phải gồng mình cáng đáng mọi việc. Để nuôi các con, chị nhận làm đủ nghề, ai thuê gì làm nấy. Ngoài 5 sào lúa, chị còn trồng thêm 1 sào ngô làm thức ăn chăn nuôi, nuôi 2 con lợn thịt cùng đàn gà để kiếm thêm thu nhập.

Mỗi ngày, chị thức dậy từ tờ mờ sáng để lo cơm nước cho các con, cho lợn, gà ăn rồi tranh thủ ra đồng làm việc. Những hôm con đau ốm hoặc phải đưa đi bệnh viện, mọi công việc đều phải bỏ dở.

Hiện cuộc sống của 4 mẹ con chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng cùng nguồn thu nhập ít ỏi từ đồng ruộng và chăn nuôi. Từng ấy tiền chỉ đủ chi tiêu dè sẻn cho sinh hoạt hằng ngày, trong khi chi phí thuốc men, học hành của các con luôn là gánh nặng thường trực.

Không chỉ khó khăn về kinh tế, chị Diệu còn luôn thấp thỏm lo lắng cho sức khỏe của hai con. Do bệnh tình kéo dài, Tài và Nhân thường xuyên đau ốm, sức đề kháng yếu, thiếu máu kéo dài nên phải liên tục đi thăm khám và uống thuốc định kỳ.

“Có những lúc hai con cùng đau ốm, trong nhà không còn đồng nào, tôi chỉ biết chạy vạy khắp nơi để vay mượn. Điều tôi sợ nhất là một ngày mình không còn đủ sức khỏe để làm việc và chăm sóc các con”, chị Diệu nghẹn ngào chia sẻ.

Nhiều đêm nhìn các con ngủ say, người mẹ trẻ không khỏi chạnh lòng. Chị chỉ mong các con được chữa bệnh, có sức khỏe và được học tập như bao đứa trẻ khác.

Người mẹ đơn thân tranh thủ chăn nuôi kiếm thêm thu nhập lo cho các con

Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng thôn Trung Lập (xã Vĩnh Linh) cho biết, gia đình chị Diệu thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Một mình chị phải gồng gánh nuôi 3 con nhỏ, trong đó có 2 con mắc bệnh nặng, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

“Địa phương mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ mẹ con chị Diệu để các con chị có thêm điều kiện chữa bệnh, giúp chị Diệu có động lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống”, ông Hải chia sẻ.

Bạn đọc giúp hai anh em Võ Thành Tài và Võ Thành Nhân có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.152 (hai anh em Tài và Nhân) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Hồ Thị Diệu (mẹ của Tài và Nhân) theo địa chỉ: thôn Trung Lập, xã Vĩnh Linh, Quảng Trị. Số điện thoại: 0855647268

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