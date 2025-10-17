Sáng 17/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết đơn vị đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc một nam sinh viên bị tai nạn giao thông nhưng không được cấp cứu kịp thời, dẫn đến tử vong.

"Sáng nay, ban lãnh đạo bệnh viện cùng các khoa, phòng và đơn vị liên quan tổ chức họp hội đồng chuyên môn để làm rõ toàn bộ quá trình tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân. Hiện bệnh viện đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế TPHCM", ông Thanh cho hay.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: Quang Hưng

Trước đó, trong hai ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhanh chóng nhiều bài viết chia sẻ vụ việc nam sinh bị tai nạn giao thông, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa nhưng do “chậm trễ trong cấp cứu” dẫn đến tử vong.

Theo gia đình nạn nhân, chiều 12/10, Đ.Đ.Q.T. (19 tuổi, sinh viên năm nhất Đại học Văn Lang) trên đường từ nhà trở lại trường thì xảy ra tai nạn giao thông tại khu phố La Vân, xã Ngãi Giao, TPHCM.

Nạn nhân được người dân đưa vào Trung tâm Y tế Châu Đức sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Tuy nhiên, gia đình cho rằng khi đến bệnh viện, em T. không được cấp cứu ngay mà phải chờ người nhà đến làm thủ tục, cũng như xác định thông tin bệnh nhân. Thời điểm này, nạn nhân không có người thân đi cùng.

Đến khoảng 5h hôm sau (13/10), em T. tử vong và được đưa về gia đình lo hậu sự.

Hình ảnh nam sinh thời điểm được đưa vào bệnh viện Bà Rịa. Ảnh cắt từ clip

Gia đình bức xúc, cho rằng sự tắc trách, chậm cấp cứu là nguyên nhân dẫn tới cái chết của nam sinh, đồng thời yêu cầu bệnh viện và cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.