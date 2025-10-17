Ngày 17/10, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa phát đi thông cáo báo chí liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho rằng một nam sinh viên bị tai nạn giao thông nhưng không được cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong. Bệnh viện khẳng định đây là thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động chuyên môn.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: Quang Hưng

Theo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, khoảng 18h30 ngày 12/10, Khoa Cấp cứu tiếp nhận một nam thanh niên khoảng 18 tuổi, chưa rõ danh tính, do xe SOS đưa vào trong tình trạng kích thích, không tỉnh táo, không có người thân đi kèm.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp trực đã thăm khám, chỉ định cận lâm sàng và điều trị theo đúng quy trình chuyên môn. Đến 21h55 cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.

Lúc 5h ngày 13/10, bác sĩ đánh giá bệnh nhân hôn mê sâu, không bắt được mạch cảnh, huyết áp 0/0, monitor và điện tâm đồ đều đẳng điện, đồng tử hai bên giãn 6mm, không phản xạ ánh sáng. Bệnh nhân được kết luận đã tử vong. Do nam thanh niên không có thân nhân, bệnh viện thực hiện thủ tục chuyển sang nhà đại thể theo quy định.

Ngày 15/10, bệnh viện phát hiện tài khoản Facebook “Thanh Xuân” đăng tải thông tin sai sự thật về vụ việc. Ban Giám đốc đã họp khẩn với các khoa, phòng để rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận và điều trị, đồng thời khẳng định bệnh viện đã thực hiện đúng quy định chuyên môn.

Cùng ngày, Bệnh viện Bà Rịa đã gửi công văn đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an phường Tam Long và Công an TPHCM, đề nghị phối hợp điều tra, xử lý hành vi đưa tin sai sự thật theo quy định pháp luật.

“Bệnh viện đang họp hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong và rà soát quy trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị theo chỉ đạo của Sở Y tế TPHCM. Khi có kết luận chính thức, bệnh viện sẽ báo cáo chi tiết đến Sở Y tế”, thông cáo nêu.

Như VietNamNet đã đưa tin, hai ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết chia sẻ vụ việc nam sinh bị tai nạn, được đưa vào bệnh viện nhưng bị “chậm trễ trong cấp cứu” dẫn đến tử vong, gây xôn xao dư luận.

Nạn nhân là em Đ.Đ.Q.T. (19 tuổi, sinh viên Đại học Văn Lang), bị tai nạn được đưa vào bệnh viện chiều 12/10, đến sáng hôm sau thì T. tử vong.

Gia đình nạn nhân bức xúc, cho rằng sự tắc trách, chậm cấp cứu là nguyên nhân dẫn tới cái chết của nam sinh, đồng thời yêu cầu bệnh viện và cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Liên quan vụ việc, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản khẩn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa báo cáo nhanh về quá trình tiếp nhận, cấp cứu người bệnh.