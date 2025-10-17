Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc một nam sinh gặp tai nạn giao thông không được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sáng 17/10, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản khẩn yêu cầu bệnh viện báo cáo nhanh về toàn bộ quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí và theo dõi điều trị bệnh nhân.

Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh. Báo cáo kết quả phải được gửi về Sở Y tế trước ngày 24/10.

Đồng thời, Sở Y tế cũng yêu cầu bộ phận công tác xã hội phối hợp với các khoa, phòng liên quan của bệnh viện này chủ động thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm và cầu thị của ngành y tế.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM). Ảnh: BV

Theo bài đăng lan truyền trên mạng xã hội, nạn nhân là Đ.Đ.Q.T (19 tuổi, sinh viên năm nhất Đại học Văn Lang). Khoảng 15h30 chiều 12/10, trên đường trở lại TPHCM sau khi về quê dự sinh nhật mẹ, em T. gặp tai nạn giao thông tại ngã tư thuộc xã Ngãi Giao, TPHCM.

Sau khi được sơ cứu tại trung tâm y tế gần đó, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa để tiếp tục cấp cứu. Tuy nhiên, theo gia đình, nam sinh nằm tại Khoa Cấp cứu từ khoảng 18h30 đến 5h hôm sau nhưng không được xử trí.

Người nhà cho biết bệnh viện từ chối cấp cứu vì chưa có người nhà đến làm thủ tục, trong khi điện thoại và căn cước công dân của nạn nhân bị công an giữ, khiến gia đình không hay biết cho đến khi sự việc đã quá muộn. Nam sinh sau đó không qua khỏi.

Ngày 16/10, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết đang xác minh để báo cáo với Sở Y tế TPHCM về thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trước sự việc này, Sở Y tế TPHCM đã thành lập đoàn kiểm tra do một lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn để tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Thời gian kiểm tra sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng kể từ ngày 20/10.

Mục tiêu của đợt kiểm tra nhằm chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và nguyên nhân gốc rễ để bệnh viện có biện pháp, giải pháp khắc phục và cải tiến chất lượng phục vụ, đáp ứng mong đợi của người dân trên địa bàn.