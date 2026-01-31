Ngày 31/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tổ chức lễ khánh thành Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại. Theo đó, đơn vị được trang bị 4 phòng chụp mạch số hóa xóa nền DSA thế hệ mới nhất, trong đó 3 máy Azurion 5M20 với thiết kế treo trần chuyên dụng cho tim mạch can thiệp, tích hợp nhiều công nghệ y tế tiên tiến.

Điểm nổi bật của hệ thống là công nghệ StentBoost Live, cho phép hiển thị stent rõ nét theo thời gian thực, đồng thời giảm thiểu liều lượng tia xạ cho bệnh nhân trong quá trình đặt stent. Hệ thống còn được trang bị phần mềm CT TAVI Planning kết hợp VesselNavigator, giúp bác sĩ phân tích chi tiết dữ liệu CT tim và hòa hình CTA/MRA ngay lập tức, từ đó đưa ra phương án can thiệp tối ưu cho các ca bệnh tim cấu trúc và mạch vành phức tạp.

Để nâng cao khả năng xử lý các ca bệnh nặng, khu vực thông tim được đầu tư đồng bộ thiết bị hỗ trợ sự sống như bóng đối xung nội động mạch chủ IABP và máy ECMO - hệ thống tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể.

Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp khảo sát hình ảnh nội mạch tiên tiến như IVUS, OCT cùng thiết bị can thiệp chuyên sâu gồm máy khoan mảng xơ vữa và bóng phá vôi hóa nội mạch. Nhờ đó, bác sĩ có thể can thiệp thành công những trường hợp khó như tắc mạch mạn tính, vôi hóa động mạch vành nặng hay bệnh nhân sốc tim.

BS.CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, việc chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch đòi hỏi sự kết hợp giữa đội ngũ thầy thuốc giỏi và trang thiết bị hiện đại. Trước đây, mặc dù bệnh viện đầu tư trang thiết bị hàng đầu nhưng vẫn chưa đồng bộ do kinh phí hạn chế và sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ.

BS.CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đình Tuyến

"Điểm quan trọng không chỉ là các máy chính mà còn là các thiết bị phụ trợ, phụ kiện kèm theo - chính nhờ đó mới thực hiện được các kỹ thuật cao", bác sĩ Việt nhấn mạnh.

Ngoài ra, hệ thống can thiệp cho phép triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại, ít xâm lấn, góp phần nâng cao độ chính xác, an toàn trong chẩn đoán điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện, giảm biến chứng và chi phí cho người bệnh.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm: phát huy tối đa hiệu quả hệ thống, gắn đầu tư trang thiết bị với nâng cao chất lượng chuyên môn; đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế; tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tiệm cận chuẩn mực quốc tế; thực hiện tốt chủ trương phát triển hệ thống y tế hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức. Ảnh: Đình Tuyến

Trong giai đoạn 2024-2025, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện hơn 11.000 ca chụp mạch vành và hơn 7.000 ca nong, đặt stent mạch vành. Với hệ thống mới, người dân Việt Nam sẽ được tiếp cận những kỹ thuật tối tân nhất của thế giới, được điều trị chính xác và an toàn hơn.

Hệ thống thông tim can thiệp hiện đại kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa chuyên môn vững chắc cho công tác chăm sóc sức khỏe tim mạch của nhân dân, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành y tế nước nhà.

