Ngày 20/9 Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (MSG) tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2025 với chủ đề “Công nghệ hiện đại, chất lượng JCI”.

Đây là sự kiện y khoa thường niên, quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, nhằm chia sẻ thành tựu nghiên cứu, cập nhật công nghệ tiên tiến và lan tỏa các chuẩn mực y tế quốc tế tại Việt Nam.

TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị

Hội nghị năm nay được đánh giá là dấu mốc đặc biệt nhờ quy mô và chiều sâu học thuật, khi lần đầu tiên có sự tham dự và báo cáo khoa học từ các bệnh viện, hệ thống y tế tại Việt Nam đã đạt chuẩn chất lượng quốc tế JCI, bao gồm: Hệ thống Y tế Vinmec, Bệnh viện FV, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), Hệ thống Y tế Phương Châu, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học và Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng. Sự hội tụ này tạo nên diễn đàn y khoa có tầm vóc, nơi những chuẩn mực quốc tế được trao đổi và nhân rộng.

6 đơn vị y tế hàng đầu đạt chứng nhận chất lượng JCI tại Việt Nam tham dự báo cáo khoa học tại hội nghị

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là dấu ấn vinh danh Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng. Năm 2025, bệnh viện đạt chứng nhận JCI lần thứ 6 liên tiếp, xác lập kỷ lục trở thành bệnh viện chuyên khoa mắt duy trì chứng nhận JCI liên tục lâu năm nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Thành tựu này không chỉ thể hiện uy tín và sự bền vững, mà còn khẳng định vị thế tiên phong của bệnh viện trong hành trình nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo chuẩn mực toàn cầu.

Ông Huỳnh Lê Đức - Tổng Giám đốc MSG (giữa) và ông Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc điều hành Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng nhận chứng nhận chất lượng quốc tế JCI lần thứ 6 từ đại diện Tổ chức JCI (Hoa Kỳ)

Ông Huỳnh Lê Đức - Tổng Giám đốc MSG (giữa), ông Nguyễn Phi Long - Phó Tổng giám đốc MSG (phải) và ông Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc điều hành Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng (trái) nhận chứng nhận xác lập Kỷ lục Đông Nam Á từ đại diện Tổ chức Kỷ lục Đông Nam Á và Việt Nam

Bên cạnh đó, với sự tham gia đông đảo của đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ và cán bộ y tế từ nhiều chuyên ngành, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2025 không chỉ là diễn đàn trao đổi tri thức, mà còn là nơi lan tỏa thông điệp nhân văn: “An toàn người bệnh & Chăm sóc tận tâm”. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi mà các bệnh viện đạt chuẩn JCI tại Việt Nam cùng cam kết theo đuổi - lấy người bệnh làm trung tâm, bảo đảm an toàn trong mọi quy trình chăm sóc.

Toàn cảnh Hội nghị Khoa học kỹ thuật 2025 chủ đề Công nghệ hiện đại, chất lượng JCI

Đồng hành cùng MSG trong vai trò đồng tổ chức, Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong trong hội nhập quốc tế, ứng dụng công nghệ cao và duy trì chuẩn mực JCI xuyên suốt. Hội nghị lần này là minh chứng rõ nét cho nỗ lực chung của cộng đồng y tế Việt Nam trong việc kết nối tri thức - nâng tầm chất lượng - kiến tạo môi trường chăm sóc y tế an toàn, hiện đại và chuẩn mực quốc tế.

Ngọc Minh