Các nghiên cứu cho thấy, mỗi khi vòng eo tăng thêm 1cm, nguy cơ suy tim của một người tăng 4%. Vòng cổ quá to cũng là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý tiềm ẩn. Vậy vòng eo, vòng cổ bao nhiêu là chuẩn?

Vòng eo càng lớn, tuổi thọ càng ngắn

Một nghiên cứu đăng trên The Lancet Regional Health - Western Pacific phân tích gần 10.000 người châu Á cho thấy, mỡ nội tạng tăng và chỉ số BMI cao có quan hệ nhân - quả với suy giảm nhận thức. Cứ tăng 0,27 kg mỡ nội tạng, “tuổi nhận thức” giảm 0,7 năm.

Vòng eo quá to cảnh báo nhiều nguy cơ bệnh tật. Ảnh minh họa: Healthxchange

Nghiên cứu trên 410.000 người, đăng trên tạp chí Dịch tễ học Trung Quốc, cho thấy vòng eo càng to, nguy cơ mắc và tử vong do bệnh mạch vành càng cao. Một nghiên cứu khác trên 430.000 người (40-70 tuổi) theo dõi 13 năm cũng khẳng định, mỗi 1cm vòng eo tăng, nguy cơ suy tim tăng 4%.

Theo chuyên gia, mỡ bụng nhiều còn có thể gây tăng huyết áp, mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, tiểu đường, bệnh tim, bệnh xương khớp, gút và làm tăng nguy cơ nhiều loại ung thư.

Tiêu chuẩn vòng eo với nam dưới 85cm, nữ dưới 80cm. Khi chỉ số này ở nam trên 90, ở nữ trên 85 là dấu hiệu cảnh báo béo bụng, béo phì. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tham khảo, cần xét đến chiều cao và thể trạng từng người.

Vòng cổ to - tín hiệu cảnh báo bệnh tật

Vòng cổ to cho thấy mỡ dưới da vùng cổ hoặc mỡ quanh đường thở tích tụ nhiều. Đây là yếu tố nguy cơ của phì đại tuyến giáp, tăng mỡ máu, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, tiểu đường, ngưng thở khi ngủ và giảm sức bền tim phổi. Tiêu chuẩn vòng cổ: Nam dưới 38 cm; nữ dưới 35 cm

Phương pháp giảm cân lành mạnh

Nguyên nhân tăng cân trở lại thường do giảm cân sai cách, như ăn kiêng quá mức. Dù giảm nhanh nhưng khó duy trì và dễ tăng cân lại.

Giải pháp an toàn: Kết hợp điều chỉnh chế độ ăn và tập luyện, phù hợp cho hầu hết người thừa cân, béo phì (người có bệnh lý nền cần tuân theo chỉ định bác sĩ). Trong 6 tháng, giảm 5–10% trọng lượng cơ thể; tốc độ hợp lý: 2–4 kg/tháng. Người trưởng thành khỏe mạnh nên duy trì BMI trong khoảng 18,5-24.

Thực phẩm nên ưu tiên: Ngũ cốc nguyên hạt, tăng cường ngũ cốc thô, giảm cơm trắng và bánh mì trắng; rau quả tươi, hạn chế trái cây ngọt và rau củ nhiều tinh bột; ưu tiên thực phẩm ít béo: thịt nạc, ức gà bỏ da, cá, tôm; dùng sữa ít béo hoặc tách béo. Ngoài ra, bạn cần kiểm soát lượng ăn: Giảm 30–50% tổng năng lượng hoặc giảm 500–1000 kcal/ngày. Khuyến nghị: Nam hấp thụ 1.200 - 1.500 calo/ngày, nữ 1.000 - 1.200 calo/ngày

Vận động: Tập aerobic cường độ nhẹ - trung bình, kết hợp kháng lực, 150–300 phút/tuần.