Ngày 3/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, tối 2/10, trên trang Facebook cá nhân tên "Trương Hiển" xuất hiện bài viết với tiêu đề: "Trung Thu mong mọi người hãy giúp cháu bé Quỳnh Chi (10 tháng tuổi)”.

Bài viết cho rằng bệnh viện từ chối tiếp nhận bệnh nhi vì không có giấy khai sinh, bảo hiểm y tế và tiền viện phí. Đồng thời khẳng định chỉ khi có sự can thiệp của cá nhân và CLB thiện nguyện thì bệnh nhi mới được điều trị. Chủ Facebook này còn kêu gọi quyên góp, gây hiểu lầm rằng bệnh viện thiếu trách nhiệm, bỏ mặc bệnh nhân.

Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả. Ảnh: Đ.X

Trước thông tin trên, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cho biết, mọi trường hợp cấp cứu đến bệnh viện đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời, không có bất kỳ bệnh nhân nào bị từ chối. Trẻ em dưới 6 tuổi được bảo hiểm xã hội chi trả toàn bộ chi phí điều trị theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp cháu bé 10 tháng tuổi bị bỏng ngày 2/10 đã được bác sĩ tiếp nhận, chẩn đoán, tư vấn chuyển tuyến để điều trị tốt hơn. Gia đình sau đó quyết định điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả nhờ có sự hỗ trợ chi phí từ nhóm thiện nguyện.

Bệnh viện khẳng định, hoàn toàn không có chuyện từ chối điều trị bệnh nhi như thông tin trên mạng xã hội. Đây là hành vi vu khống, xuyên tạc, gây dư luận trái chiều, làm tổn hại đến hình ảnh và uy tín của bệnh viện nói riêng, ngành Y tế Quảng Ninh nói chung.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã có văn bản gửi Công an phường Cửa Ông đề nghị xác minh và xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bệnh viện và niềm tin của nhân dân.

Nếu có sai sót, yêu cầu chủ tài khoản Facebook "Trương Hiển" gỡ bỏ bài viết và công khai xin lỗi bệnh viện để khôi phục danh dự, củng cố niềm tin của nhân dân.

