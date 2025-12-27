Theo nội dung ký kết, Siemens Healthineers sẽ đồng hành cùng Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh trong các hoạt động phát triển và xây dựng thương hiệu bệnh viện, hợp tác khoa học - đào tạo, chuyển giao kiến thức và kỹ thuật, cũng như tư vấn vận hành và cập nhật các giải pháp công nghệ y tế tiên tiến theo chuẩn quốc tế. Sự hợp tác này hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng y tế tại khu vực Tây Nguyên, giúp người dân địa phương tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán và điều trị chuyên sâu ngay tại nơi sinh sống.

Đại diện lãnh đạo hai bên tại buổi lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, BS CKI Trần Minh Đẩu - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh - cho biết, việc Siemens Healthineers đồng hành cùng bệnh viện tại khu vực Tây Nguyên thể hiện niềm tin vào định hướng phát triển y tế vùng và cam kết đưa công nghệ y học tiên tiến đến gần hơn với người bệnh. Theo ông, đầu tư hệ thống chẩn đoán hiện đại là nền tảng quan trọng cho điều trị chính xác, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng và mở ra giai đoạn hợp tác chuyên sâu trong thời gian tới.

BS CKI Trần Minh Đẩu - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh phát biểu tại buổi lễ

Ông Fabian Martin Singer - Giám đốc điều hành Siemens Healthineers Việt Nam, nhấn mạnh, tại các khu vực như Tây Nguyên, thách thức y tế không chỉ nằm ở nhu cầu điều trị mà còn ở khả năng tiếp cận dịch vụ chuyên sâu do yếu tố địa lý. Việc đưa các hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại vào vận hành tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh giúp người dân được tiếp cận y học tiên tiến ngay tại địa phương, giảm gánh nặng di chuyển và nâng cao hiệu quả chăm sóc. Ông cho rằng, sự hợp tác giữa Siemens Healthineers và Bệnh viện Thiện Hạnh góp phần thiết lập những chuẩn mực mới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh tại khu vực Tây Nguyên.

Ông Fabian Martin Singer - Giám đốc điều hành Siemens Healthineers Việt Nam - phát biểu tại sự kiện

Đây cũng là dịp Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh chính thức đưa vào hoạt động hệ thống máy CT Somatom Force VB30 và MRI 3.0 Tesla Magnetom Lumina đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên.

Nghi thức cắt băng chính thức ra mắt 2 hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại

Trong khuôn khổ chương trình, Siemens Healthieers và Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của hình ảnh học trong bệnh lý gan mật, đột quỵ não và bệnh mạch vành”, với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

PGS. TS. BS Võ Tấn Đức - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM - tại hội thảo

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh và Siemens Healthineers không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của bệnh viện, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong đầu tư công nghệ y tế hiện đại, mở rộng hợp tác quốc tế và lấy người bệnh làm trung tâm, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe bền vững cho cộng đồng Tây Nguyên.

Phương Dung