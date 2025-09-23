Chiều 23/9, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) tổ chức tọa đàm “Giải pháp chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe” và khai trương hệ thống thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai theo định hướng của Bộ Y tế.

Theo ông Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia (Bộ Y tế), chuyển đổi số là xu thế tất yếu, mang lại lợi ích rõ rệt cho bệnh nhân, cơ sở y tế và toàn ngành. Bộ Y tế khuyến khích ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là AI, để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe. Bệnh viện Bưu điện được đánh giá là đơn vị tiên phong, đặc biệt trong việc sử dụng AI để tối ưu hóa chẩn đoán hình ảnh, giúp tiết kiệm thời gian và tăng độ chính xác.

Trí tuệ nhân tạo trở thành trơ thủ đắc lực cho bác sĩ. Ảnh minh họa: Phạm Hiệp.

“AI không thay thế bác sĩ mà là công cụ hỗ trợ, giúp quyết định lâm sàng nhanh, chính xác, nâng cao chất lượng điều trị và sự hài lòng của bệnh nhân", ông Nam nói.

Theo ông Trần Hùng Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Bưu điện, từ ngày 1/7/2024, bệnh viện là một trong 100 đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế công nhận triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy. Đây là bước tiến quan trọng, tạo nền tảng cho việc ứng dụng AI, dữ liệu lớn và điện toán đám mây. Bệnh viện đang hợp tác với đơn vị khác để xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, lấy bệnh nhân làm trung tâm, đảm bảo dịch vụ y tế hiện đại, an toàn, thân thiện.

Chẩn đoán hình ảnh (X-quang, CT, MRI, siêu âm) đóng vai trò cốt lõi trong y học hiện đại, nhưng khối lượng dữ liệu lớn và yêu cầu chẩn đoán nhanh, chính xác đang tạo áp lực cho nhân lực y tế.

Sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng của AI đã mang đến những giải pháp đột phá, giúp cho cán bộ y tế thực hiện: Xử lý, phân tích dữ liệu hình ảnh với tốc độ vượt trội; Phát hiện những bất thường mà mắt thường khó nhận ra; Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng nhanh chóng và chính xác hơn; Giúp giảm sai sót, tối ưu hóa thời gian làm việc của bác sĩ.

Những tiến bộ này không chỉ nâng cao chất lượng điều trị mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh, góp phần vào hành trình chuyển đổi số vì sức khỏe cộng đồng.

Tại buổi tọa đàm lần này, các chuyên gia đã cập nhật những xu hướng mới nhất trong ứng dụng AI vào chẩn đoán hình ảnh; Chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai; Phân tích cơ hội, thách thức và rào cản trong việc tích hợp AI vào quy trình khám chữa bệnh… để AI trở thành công cụ hữu ích, hỗ trợ người thầy thuốc, đồng hành cùng người bệnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững của hệ thống y tế.

