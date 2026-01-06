Đầu tư bài bản, tăng cường năng lực chuyên sâu

Xác định Tai Mũi Họng là một trong những chuyên khoa quan trọng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh đã tập trung xây dựng Khoa Tai Mũi Họng theo hướng chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị ngày càng cao của người dân.

Khoa được bố trí hệ thống phòng khám và phòng thủ thuật riêng biệt, đảm bảo quy trình thăm khám khoa học, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh. Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng công nghệ cao cho phép quan sát rõ các cấu trúc mũi - xoang - tai - họng, hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương và đưa ra chẩn đoán chính xác.

Song song với đó, khoa được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ điều trị nội khoa, thủ thuật và can thiệp chuyên khoa theo hướng xâm lấn tối thiểu, giúp giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Một ca mổ nội soi tại Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh

Một trong những yếu tố tạo nên năng lực chuyên sâu của Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh là đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực hành lâm sàng.

Các bác sĩ thường xuyên được đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới trong lĩnh vực Tai Mũi Họng, đồng thời tham gia hội chẩn chuyên môn nhằm đưa ra phương án điều trị phù hợp, cá thể hóa cho từng người bệnh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ và điều dưỡng giúp quá trình điều trị diễn ra an toàn, hiệu quả.

Lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động

Với nền tảng chuyên môn và cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh đã tiếp nhận và điều trị thành công cho số lượng lớn bệnh nhân mỗi năm.

Nhiều trường hợp viêm xoang mạn tính kéo dài, viêm tai giữa tái phát, quá phát amidan ở trẻ em, rối loạn mũi họng gây ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt đã được điều trị hiệu quả, giúp người bệnh cải thiện rõ rệt chất lượng sống.

Việc triển khai các kỹ thuật điều trị theo hướng ít xâm lấn không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần giảm thời gian nằm viện, tiết kiệm chi phí cho người bệnh và gia đình.

Bên cạnh chuyên môn, Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh chú trọng xây dựng môi trường khám chữa bệnh thân thiện, chuyên nghiệp. Người bệnh được tư vấn kỹ lưỡng về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị và cách chăm sóc sau điều trị nhằm hạn chế tái phát.

Đặc biệt, với đối tượng trẻ em - nhóm bệnh nhân thường gặp trong chuyên khoa Tai Mũi Họng - quá trình thăm khám được thực hiện nhẹ nhàng, tạo tâm lý thoải mái cho cả trẻ và gia đình.

Năm mới - Diện mạo mới, hướng tới phát triển bền vững

Theo kế hoạch, khi tòa nhà mới của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh chính thức đi vào hoạt động trong năm 2026, Khoa Tai Mũi Họng sẽ được mở rộng không gian khám chữa bệnh, tăng số phòng khám chuyên sâu và phòng thủ thuật, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Bệnh viện dự kiến tiếp tục đầu tư thêm các thiết bị Tai Mũi Họng công nghệ cao, đồng thời tăng cường đào tạo nhân lực, hướng tới triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu hơn, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.

Song song với đó, khoa sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông – tư vấn sức khỏe cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động thăm khám sớm, phòng ngừa các bệnh lý Tai Mũi Họng ngay từ giai đoạn đầu.

Ảnh phối cảnh tòa nhà mới của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh

Với định hướng phát triển bền vững, đặt lợi ích người bệnh lên hàng đầu, Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh không chỉ là nơi điều trị bệnh lý, mà còn là điểm tựa y tế tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng địa phương.

Trong thời gian tới, cùng với diện mạo mới của bệnh viện dự kiến khai trương trong năm 2026, Khoa Tai Mũi Họng sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ hơn về cơ sở vật chất, công nghệ và nhân lực, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Bệnh viện đa khoa TTH Vinh Địa chỉ: Số 105 Lý Thường Kiệt - Thành Vinh - Nghệ An Hotline: 0948 95 66 22 Fanpage: https://www.facebook.com/benhvienTTHVINH/

(Nguồn: Bệnh viện đa khoa TTH Vinh)