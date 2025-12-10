Chủ quan với hạch cổ

Người đàn ông 35 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) khám vì gần đây anh sờ thấy hạch ở vùng cổ trái. Do hạch không gây đau, anh đã chủ quan nghĩ rằng mình bị viêm họng hay cảm thông thường. Tuy nhiên, quá trình thăm khám đã phát hiện nhiều bất thường.

Tại Khoa Khám bệnh, bác sĩ ghi nhận hạch nhóm II cổ trái cứng chắc và hạn chế di động, không giống với đặc điểm của hạch lành tính. Kết quả siêu âm cho thấy hạch có kích thước lớn, khoảng 3x4cm và mất cấu trúc.

Nội soi tai mũi họng tiếp tục ghi nhận hình ảnh u vòm họng nghi ngờ ung thư. Sau khi được chỉ định chọc tế bào hạch cổ và sinh thiết u, bệnh nhân nhận kết quả ung thư di căn hạch và ung thư vòm họng. Đây là chẩn đoán nặng nề đối với một người còn rất trẻ.

Nhiều người chủ quan với hạch cổ, có thể là dấu hiệu ác tính. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ cho rằng ung thư vòm họng là bệnh lý có diễn tiến âm thầm và không gây nhiều triệu chứng rõ rệt. Bệnh nhân đau, không sốt, không ho mà chỉ biểu hiện rất kín đáo như nổi hạch cổ, nghẹt mũi một bên, ù tai hoặc đôi khi chỉ chảy máu mũi nhẹ. Chính vì sự mơ hồ này, người bệnh dễ bỏ qua, tự điều trị tại nhà và chỉ đến khám khi bệnh đã tiến triển nặng, thậm chí di căn hạch.

Khi nào hạch cổ là ác tính?

Theo bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Đức Tỉnh - Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Quân Y 175 (TPHCM), không phải hạch nào xuất hiện cũng là dấu hiệu của bệnh ác tính. Hạch có thể nổi lên do viêm họng, viêm mũi xoang, nhiễm trùng vùng răng miệng, viêm tuyến giáp hay phản ứng miễn dịch. Những dạng hạch này thường lành tính và có thể tự biến mất sau vài tuần.

Dù vậy, vẫn tồn tại những trường hợp cần thận trọng. Trên hình ảnh siêu âm, một số đặc điểm như hạch mất rốn mỡ, bờ không đều, có vôi hóa, tăng sinh mạch mạnh, hình dạng tròn bất thường có thể gợi ý nguy cơ ác tính. Nếu bệnh nhân chỉ xuất hiện một hoặc hai đặc điểm, bác sĩ có thể theo dõi thêm. Trường hợp có nhiều dấu hiệu nghi ngờ, bệnh nhân cần được sinh thiết để loại trừ ung thư.

Khi phát hiện có hạch trên siêu âm, bác sĩ sẽ đánh giá loại hạch, đo kích thước và xác định vị trí, đồng thời xem xét mối liên quan với tuyến giáp nếu người bệnh có nhân kèm theo. Trong một số trường hợp, bệnh nhân sẽ được yêu cầu làm thêm các xét nghiệm như đánh giá chức năng tuyến giáp, xét nghiệm viêm - nhiễm trùng, siêu âm Doppler mạch máu hoặc chụp CT nếu nghi ngờ có hạch nằm sâu.

Khi hạch mang nhiều dấu hiệu nghi ngờ, sinh thiết FNA là bước quan trọng nhất nhằm xác định bản chất của hạch. Nếu kết quả FNA cho thấy hạch lành tính, bệnh nhân sẽ được hẹn tái khám sau 3 đến 6 tháng; ngược lại, nếu kết luận ác tính, cần tiến hành điều trị chuyên sâu.

Một số trường hợp, hạch cần được xử lý ngay, đặc biệt khi hạch to nhanh, đau nhức, sưng nóng, gây khó nuốt, tức cổ, xuất hiện nhiều nhóm hai bên hoặc không giảm sau vài tuần theo dõi.

Khi một người phát hiện hạch ở cổ, bác sĩ Tỉnh khuyến cáo bệnh nhân không hoảng sợ nhưng cũng không được chủ quan. Người bệnh cần thăm khám đúng chuyên khoa, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết, tuân thủ theo dõi định kỳ và tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc hoặc tự xử lý hạch tại nhà. Phát hiện sớm không chỉ giúp cải thiện hiệu quả điều trị mà đôi khi còn giúp bảo vệ chính tính mạng của người bệnh.

