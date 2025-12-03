Lời toà soạn: Những năm qua, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, dự án dân sinh với kỳ vọng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Thế nhưng, không ít trong số đó rơi vào cảnh bỏ hoang, lãng phí tài nguyên và ngân sách. Tuyến bài này sẽ đưa bạn đọc đi khảo sát thực tế, làm rõ nguyên nhân, hệ lụy và tìm hướng xử lý những dự án này.

Năm 2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh với diện tích 3,2ha ở phường Thạch Trung (TP Hà Tĩnh cũ), nay là phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án nằm tại khu đất đắc địa của TP Hà Tĩnh (cũ).

Dự án do Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh (Công ty BVĐK Ngọc Linh) có trụ sở tại TPHCM làm chủ đầu tư với nguồn vốn dự kiến hơn 227 tỷ đồng.

Để phục vụ dự án, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện thu hồi đất, trong đó có 2,9ha đất nông nghiệp trồng lúa để giao cho doanh nghiệp.

Dự án có quy mô 250 giường bệnh nội trú và 100 giường bệnh ngoại trú, gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: xây dựng các hạng mục cơ bản và mua sắm trang thiết bị kỹ thuật y tế; Giai đoạn 2: xây dựng nhà nghỉ dưỡng cao cấp, biệt thự chuyên gia và mua sắm, bổ sung trang thiết bị.

Bên trong khuôn viên cỏ dại mọc um tùm.

Tháng 6/2010, Công ty BVĐK Ngọc Linh tổ chức lễ động thổ khởi công, cam kết hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động vào cuối năm 2014.

Tuy nhiên, sau khi xây dựng tường rào xung quanh, 2 dãy nhà nhỏ làm trung tâm cấp cứu 115, phòng tiêm chủng vắc xin và chòi bảo vệ thì dự án bất ngờ bị dừng lại, bỏ hoang cho đến nay.

Dự án đã xây 2 dãy nhà nhỏ làm trung tâm cấp cứu.

Một người dân sống gần dự án cho hay: "Đất nông nghiệp của nhiều hộ dân trong thôn được thu hồi để bàn giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án. Người dân kỳ vọng bệnh viện sớm đi vào hoạt động, nhưng không ngờ lại bỏ hoang lâu như vậy, rất lãng phí".

Năm 2023, kiểm tra thực địa của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, doanh nghiệp mới chỉ san lấp mặt bằng (đạt 90%), xây dựng một số hạng mục và dãy phòng tiêm vắc xin (không có trong mặt bằng quy hoạch được duyệt).

Các hạng mục công trình chính của dự án chưa được xây dựng gồm: khu khám và chữa trị, khu quản lý điều hành, nhà nghỉ dưỡng cao cấp, nhà dành cho chuyên gia và các công trình phụ trợ khác.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet vào cuối tháng 11, sau khi dự án bị bỏ hoang suốt 15 năm, nhiều phòng ốc không sử dụng đã có dấu hiệu bị hư hỏng. Đặc biệt, phần lớn diện tích bên trong dự án cỏ dại mọc um tùm.

Khu vực nhà để xe.

Theo tìm hiểu, tháng 8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh (nay là Sở Tài chính) đã có thông báo về việc chấm dứt hoạt động dự án Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh, thời điểm bắt đầu từ ngày 1/8/2023.

Ngày 18/8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) có văn bản hướng dẫn Công ty BVĐK Ngọc Linh về việc thực hiện quy định pháp luật về đất đai sau khi chấm dứt dự án.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ có 24 tháng để xử lý tài sản. Nhà nước sẽ tiến hành việc thu hồi đất khi quá thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện việc xử lý tài sản.

Mặc dù đã hết thời hạn 24 tháng, nhưng ghi nhận tại hiện trường (ngày 25/11), từng tốp công nhân đang tiến hành quét vôi, sửa chữa một số hạng mục.

Các công nhân tiến hành sơn, sửa chữa lại các hạng mục tại dự án.

Một công nhân cho biết: "Chúng tôi được thuê quét vôi, sửa lại mái nhà để doanh nghiệp cho thuê, tổ chức lại phòng khám bệnh".

Công nhân sửa chữa lại một số hạng mục xuống cấp tại hai dãy nhà đã xây.

Một số phòng khám đã được trang bị các thiết bị.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Sở Tài chính xác nhận, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện chấm dứt hoạt động đối với dự án nói trên.

"Theo nguyên tắc, sau khi chấm dứt dự án, nhà đầu tư có quyền xử lý, thanh lý tài sản có trên đất trong khoảng thời gian nhất định", vị đại diện cho biết.

Dãy nhà xuống cấp được nhóm công nhân quét sơn, tu sửa.

Theo lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Hà Tĩnh, đối với dự án đã chấm dứt hoạt động, tỉnh sẽ quy định trong khoảng thời gian cụ thể, doanh nghiệp phải thanh lý, xử lý tài sản có trên đất, sau đó bàn giao đất cho nhà nước.

"Sau khi chấm dứt hoạt động của dự án, Sở Tài chính sẽ có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp xử lý tài sản trên đất, sau đó việc thu hồi đất mới được thực hiện theo quy định", lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh thông tin.

Phản hồi thông tin sau khi quá thời gian để nhà đầu tư thực hiện thanh lý tài sản trên đất, vẫn có nhóm công nhân đang tiến hành tu sửa tại dự án, lãnh đạo UBND phường Trần Phú cho biết sẽ cử lực lượng kiểm tra.