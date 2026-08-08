Việc đưa vào vận hành hệ thống lọc máu hiện đại nhập khẩu từ Đức mở ra cơ hội nâng cao chất lượng sống dài lâu cho người bệnh suy thận mạn tại TP.HCM và các vùng lân cận.

Toàn cảnh không gian khang trang, hiện đại tại Đơn nguyên Thận Nhân tạo - Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức

Áp lực điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối

Suy thận mạn giai đoạn cuối là bệnh lý nghiêm trọng khi chức năng thận bị tổn thương không thể hồi phục. Để duy trì sự sống, người bệnh bắt buộc phải áp dụng các biện pháp điều trị thay thế thận như chạy thận nhân tạo chu kỳ một cách liên tục và lâu dài.

Theo thống kê từ Sở Y tế TP.HCM, toàn thành phố hiện có hơn 9.000 người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối đang cần điều trị lọc máu định kỳ. Với tần suất trung bình 12 lần/tháng, lịch điều trị dày đặc không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn chi phối toàn bộ sinh hoạt, công việc và tài chính của người bệnh cùng gia đình.

Ths. Phạm Tuấn Phú - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khai trương, Ths. Phạm Tuấn Phú - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức nhấn mạnh: "Khác với nhiều bệnh lý điều trị theo đợt, suy thận mạn giai đoạn cuối tạo ra sự phụ thuộc tuyệt đối của người bệnh vào hệ thống y tế. Việc đưa Đơn nguyên Thận Nhân tạo vào hoạt động không chỉ góp phần gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân địa phương, mà còn là cam kết của Hoàn Mỹ Thủ Đức trong việc đồng hành toàn diện, giúp bệnh nhân an tâm điều trị với chi phí hợp lý nhất”.

Chuẩn hóa công nghệ lọc máu HDF Online nhập khẩu từ Đức

Đặt tại Tầng 8 với quy mô gần 500m², Đơn nguyên Thận Nhân tạo được thiết kế đạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về kiểm soát nhiễm khuẩn, mang lại sự riêng tư và thoải mái tối đa cho người bệnh.

Điểm nổi bật tại Đơn nguyên là hệ thống xử lý nước RO siêu sạch đạt chuẩn quốc tế cùng dàn máy lọc HD, HDF Online thế hệ mới nhập khẩu đồng bộ từ Đức. Công nghệ siêu lọc HDF Online (Hemodiafiltration) được xem là bước tiến vượt trội trong chạy thận nhân tạo. Kỹ thuật này giúp loại bỏ hiệu quả các độc tố có trọng lượng phân tử trung bình - nguyên nhân chính gây nên các biến chứng nguy hiểm về tim mạch, xương khớp, sạm da và ngứa ngáy kéo dài ở bệnh nhân chạy thận chu kỳ.

Hệ thống máy lọc HDF Online thế hệ mới nhập khẩu từ Đức đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong điều trị

Bên cạnh hạ tầng hiện đại, bệnh viện vận hành mô hình chăm sóc liên khoa khép kín. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Nội thận - Lọc máu phối hợp chặt chẽ cùng các chuyên khoa Ngoại tổng hợp, Tim mạch, Nội tiết, Dinh dưỡng và Hồi sức cấp cứu để theo dõi toàn diện bệnh lý nền, xây dựng chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa và xử lý tức thì các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, dịch vụ lọc thận nhân tạo tại Hoàn Mỹ Thủ Đức được Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả từ tháng 8/2026. Việc áp dụng BHYT linh hoạt cùng mạng lưới bảo lãnh viện phí tư nhân đa dạng giúp giảm thiểu tối đa gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Ban Giám đốc cùng đại biểu cắt băng chính thức khai trương Đơn nguyên Thận Nhân tạo

Hoàn thiện hệ sinh thái điều trị chuyên sâu

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ khu đông TP.HCM, Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức là trung tâm chăm sóc sức khỏe thuận tiện cho người dân TP.HCM cũng như các khu vực giáp ranh như Bình Dương (Cũ), Đồng Nai.

Song song với Lễ khai trương, bệnh viện tổ chức Chuỗi sinh hoạt khoa học chuyên đề "Tối ưu hóa hiệu quả lọc máu chu kỳ". Đây là diễn đàn chuyên môn quan trọng giúp đội ngũ y bác sĩ liên tục cập nhật tiến bộ y khoa, chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng và chuẩn hóa quy trình điều trị nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia trao đổi chuyên môn tại Chuỗi sinh hoạt khoa học chuyên đề

Sau khi đưa vào vận hành Đơn nguyên Ung bướu (2025), việc mở rộng Đơn nguyên Thận Nhân tạo (2026) khẳng định bước đi vững chắc của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu. Cùng với thế mạnh của chuyên khoa Phụ sản, chuyên khoa Nhi, chuyên khoa Ngoại Tổng hợp (Ngoại tiêu hóa, Ngoại thần kinh,...) và Khu khám Hoàn Mỹ Gold (VIP) chuyên biệt, bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của cộng đồng.

Thông tin liên hệ:

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức

Địa chỉ: Số 241 Hoàng Cầm, Phường Linh Xuân, TP.HCM

Hotline: 1900 0119

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Bích Đào