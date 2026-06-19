Trẻ hóa bệnh thận

Đây là thông tin được chia sẻ tại Hội thảo khoa học "Lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai: Chặng đường 54 năm phát triển và định hướng cho tương lai" do Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức ngày 19/6.

Tiến sĩ, bác sĩ Nghiêm Trung Dũng - Giám đốc Trung tâm Thận, Tiết niệu và Lọc máu cho biết hiện trung tâm đang quản lý khoảng 300 bệnh nhân lọc máu chu kỳ.

Trước đây, thời điểm cao nhất, đơn vị từng tiếp nhận gần 700 bệnh nhân. Tuy nhiên, nhờ việc chuyển giao kỹ thuật lọc máu cho các bệnh viện tuyến dưới, kể cả tuyến huyện, số lượng bệnh nhân điều trị tại đây đã giảm đáng kể, góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương.

Theo bác sĩ Dũng, lối sống hiện đại đang tác động mạnh đến sức khỏe thận của giới trẻ. Việc thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều muối, ít vận động, thức khuya và sinh hoạt thiếu điều độ làm gia tăng tình trạng béo phì, rối loạn chuyển hóa từ rất sớm.

Bệnh nhân lọc máu tại BV Bạch Mai. Ảnh: BVCC

Tại Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu, tỷ lệ bệnh nhân trẻ tuổi mắc suy thận đang có xu hướng tăng lên. Hiện đơn vị đang tiến hành các nghiên cứu nhằm đánh giá cụ thể mức độ trẻ hóa của bệnh để có những cảnh báo chính thức tới cộng đồng.

Bệnh âm thầm tiến triển

Theo bác sĩ Dũng, một trong những nguy hiểm lớn nhất của bệnh thận mạn là diễn biến âm thầm. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng. Những dấu hiệu sớm lại rất dễ bị bỏ qua như nước tiểu có bọt kéo dài, tiểu máu, thay đổi số lượng nước tiểu, đi tiểu đêm nhiều lần.

Ở giai đoạn muộn, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như phù nề, tăng huyết áp khó kiểm soát, suy tim, thiếu máu, buồn nôn hoặc nôn.

"Khi xuất hiện các bất thường về đường tiểu, người dân nên đi khám chuyên khoa sớm để được đánh giá chức năng thận", bác sĩ Dũng khuyến cáo. Đặc biệt, những người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì hoặc có người thân mắc bệnh thận cần được tầm soát định kỳ vì đây là nhóm nguy cơ cao.

Bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC

Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai triển khai đầy đủ các phương pháp điều trị thay thế thận hiện đại, bao gồm ghép thận, lọc máu hấp phụ, lọc máu HDF Online, lọc máu bằng quả lọc HDX và lọc màng bụng bằng máy. Nhờ những tiến bộ trong điều trị, chất lượng sống của người bệnh suy thận đã được cải thiện rõ rệt. Tại trung tâm hiện có nhiều bệnh nhân duy trì lọc máu chu kỳ từ 25 đến 30 năm.

"Trước đây, suy thận giai đoạn cuối được xem là bản án rất nặng nề. Nhưng hiện nay, với các kỹ thuật lọc máu hiện đại, người bệnh hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ và duy trì cuộc sống tương đối ổn định", bác sĩ Dũng cho biết.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh thận và phát hiện bệnh sớm, bác sĩ Dũng nhấn mạnh việc khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Người dân có thể làm những xét nghiệm đơn giản, giá rẻ như xét nghiệm nước tiểu và kiểm tra chức năng thận có thể giúp phát hiện sớm nhiều bất thường trước khi bệnh tiến triển nặng.

Bên cạnh đó, mọi người cần hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn quá mặn, duy trì cân nặng hợp lý; tăng cường vận động; kiểm soát tốt huyết áp và đường huyết; không tự ý sử dụng thuốc kéo dài khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

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