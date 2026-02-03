Ngày 3/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) cho biết vừa phát đi cảnh báo về nội dung lan truyền sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến trường hợp một cháu bé 3 tuổi bị sâu biển cắn, đang điều trị trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện và cần hỗ trợ truyền máu hiếm khẩn cấp.

Nội dung chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội về việc cháu bé 3 tuổi bị sâu biển cắn nguy kịch. Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Ảnh chụp màn hình

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng kêu gọi cộng đồng giúp đỡ một bé 3 tuổi bị sâu biển cắn, đang điều trị trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Theo nội dung các bài viết, cháu bé cần truyền gấp nhóm máu hiếm Rh-, với lượng khoảng 200-300ml. Các bài đăng còn kèm theo số điện thoại 0903.567.xxx, được cho là của mẹ cháu bé tên “Hiền”.

Sau khi xuất hiện, các bài viết nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và chia sẻ trong thời gian ngắn.

Từ số điện thoại được cung cấp, phóng viên VietNamNet đã nhiều lần liên hệ để xác minh thông tin nhưng không có người bắt máy.

Trước sự việc trên, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, trục lợi từ lòng tốt của cộng đồng.

Theo bệnh viện, hiện đơn vị không tiếp nhận, cấp cứu hay điều trị bất kỳ trường hợp bệnh nhi nào như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội về việc bé 3 tuổi bị sâu biển cắn, nguy kịch và cần truyền máu khẩn cấp như trên.

Bệnh viện khuyến cáo người dân không tiếp tục chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời cần cảnh giác với những bài viết kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp kèm số điện thoại cá nhân.

“Lòng tốt cần được đặt đúng chỗ. Mong mọi người cùng chung tay ngăn chặn việc lan truyền tin giả, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực cho cộng đồng”, đại diện bệnh viện nhấn mạnh.