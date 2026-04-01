Đột quỵ sau cơn đau đầu

Nam sinh N.C.T (14 tuổi, trú tại Cần Thơ) đã vượt qua cơn đột quỵ với di chứng kéo dài 1 năm. Nhớ lại khoảnh khắc đột quỵ, T. kể khi đó em đang ngồi học thì đột nhiên đau nửa đầu dữ dội. Cô giáo đưa em xuống phòng y tế nghỉ, T. nghĩ rằng đó chỉ là cơn đau đầu bình thường.

Về nhà, T. nhức đầu nhiều nên gia đình đưa đi khám, bác sĩ cho thuốc uống 5 ngày.

Bi kịch xảy ra vào ngày thứ 5. Sáng hôm đó, khi T. chuẩn bị đến trường dự lễ tổng kết, cơn đau đầu quay lại dữ dội hơn, tay chân trái không còn cử động được nữa. T. không còn biết gì, nhanh chóng rơi vào hôn mê.

T. bình phục sau gần 1 năm điều trị. BVCC.

Trước thời khắc sinh tử này, gia đình đứng trước lựa chọn khó khăn là chuyển con lên TPHCM hay điều trị tại Cần Thơ. Mẹ của T. chọn để con ở lại Cần Thơ.

Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng xác định T. bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não (AVM). Đây một bệnh lý bẩm sinh nguy hiểm, thường âm thầm cho đến khi vỡ, có thể cướp đi tính mạng trong thời gian rất ngắn.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quang Hưng - Đơn vị Phẫu thuật Thần kinh (người cấp cứu cho T), cho biết, bệnh nhân có dị dạng mạch máu phức tạp, kèm khối máu tụ lớn, buộc ê-kíp phải áp dụng chiến lược điều trị phối hợp.

“Ngay khi nhập viện, T. được cấp cứu, đánh giá nhanh, sau đó can thiệp nội mạch để giảm lưu lượng dòng chảy, hạn chế nguy cơ chảy máu. Tiếp theo là phẫu thuật bóc tách, loại bỏ toàn bộ khối dị dạng”, bác sĩ Hưng thông tin.

Ca mổ thành công, chỉ sau một đêm, T. đã tỉnh lại. Em nằm viện khoảng một tuần rồi tập vật lý trị liệu gần ba tuần. Chỉ sau 1-2 tháng, nam sinh có thể đi lại bình thường.

Tới giờ, mẹ của T. không thể quên khoảnh khắc con ở bờ vực sinh tử: "Tôi đã quỵ xuống vì không tin con mình còn nhỏ như vậy đã bị đột quỵ. 11 tháng qua, chứng kiến sự bình phục của con, tôi thấy như phép màu. Khi ra viện, con khỏe mạnh, không còn những cơn đau đầu như trước".

Viết tiếp ước mơ

Từ nhỏ, T. đam mê vẽ. Trước khi biến cố xảy ra, T. vẽ rất nhiều, đều lưu lại hết. Ước mơ của cậu học trò lớp 8 chỉ mong đi học, được vẽ để sau này làm họa sĩ.

Gần một năm sau cơn đột quỵ, từ một bệnh nhân hôn mê, T. đã phục hồi, hai tay vận động bình thường, trí nhớ ổn định, chân chỉ còn yếu nhẹ. Điều đặc biệt hơn cả là em đã có thể cầm bút vẽ trở lại - điều mà gia đình từng nghĩ có thể không bao giờ xảy ra.

T. đang tập vẽ lại. Ảnh: BVCC.

Với tiến triển tích cực của T, các bác sĩ đánh giá em hoàn toàn có thể quay lại trường trong năm học 2026-2027, tiếp tục hành trình học tập và theo đuổi đam mê hội họa.

Theo bác sĩ Hưng, điều trị dị dạng mạch máu não (AVM) giống như loại bỏ một “ổ bệnh” trong não. Nếu không xử lý triệt để, nguy cơ tái phát và biến chứng rất cao.

Đáng lo ngại, AVM có thể tồn tại âm thầm trong thời gian dài, hầu như không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, kéo dài không rõ nguyên nhân hoặc kèm theo biểu hiện thần kinh như co giật, yếu tay chân.

Trong những trường hợp này, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và can thiệp phẫu thuật thần kinh kịp thời để không bỏ lỡ “giờ vàng”.

“Không phải trường hợp nào cũng may mắn giữ lại được sự sống và tương lai như bệnh nhân này”, bác sĩ Hưng nhấn mạnh.