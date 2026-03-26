Chỉ hơn 1/4 số bệnh nhân được cấp cứu sớm

Thông tin trên được Tiến sĩ, bác sĩ Đào Việt Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) báo cáo tại Hội nghị quốc tế Phòng chống bệnh không lây nhiễm - Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trung tâm Hô hấp của bệnh viện.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ mắc đột quỵ cao trên thế giới. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân chưa tiếp cận được hệ thống cấp cứu kịp thời. Chỉ khoảng 23,2% số người bệnh tiếp cận giờ vàng (4,5 giờ) và 20% số bệnh nhân được đưa đến viện qua hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp - đây là yếu tố quyết định khả năng sống sót và hồi phục.

Theo bác sĩ Phương, mỗi phút trôi qua, đột quỵ có thể khiến hàng triệu tế bào thần kinh bị phá hủy. Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam cho thấy hành trình của bệnh nhân vẫn còn nhiều “nút thắt”. Không ít người chậm nhận biết triệu chứng, tự đến bệnh viện thay vì gọi cấp cứu hoặc bị chuyển tuyến nhiều lần trước khi được can thiệp đúng chuyên khoa.

Hệ thống cấp cứu trước viện (EMS) chưa phát triển đồng bộ trong khi các mô hình tối ưu như “drip and ship” (truyền thuốc tiêu sợi huyết rồi chuyển tuyến) hay can thiệp mạch não chuyên sâu vẫn chưa được triển khai rộng khắp. Điều này khiến cơ hội cứu sống và giảm di chứng cho người bệnh bị thu hẹp đáng kể.

Bệnh nhân đột quỵ điều trị tại Trung tâm Đột quỵ. Ảnh: Thành Đương.

Trước thực trạng đáng lo ngại, Việt Nam đã xây dựng chiến lược tổng thể phòng chống đột quỵ giai đoạn 2025-2035 với mục tiêu rõ ràng: giảm tỷ lệ mắc mới, giảm tử vong và hạn chế tối đa di chứng.

Một trong những trụ cột quan trọng là nâng cao nhận thức cộng đồng. Việc giúp người dân nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ như méo miệng, yếu tay chân, nói khó… và gọi cấp cứu ngay lập tức có thể cứu sống hàng nghìn người mỗi năm.

Ứng dụng AI trong đột quỵ

Theo Tiến sĩ Phương, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai là tuyến cuối, đã tạo một hệ sinh thái cứu sống bệnh nhân. Ví dụ, đơn vị triển khai 10 đơn vị đột quỵ tuyến khu vực ở Thanh Hóa và tiếp tục mở rộng ở Quảng Ninh, Lào Cai, Thái Nguyên.

Trong năm 2026, hệ sinh thái này mở rộng ra khu vực biển đảo để tăng cường hỗ trợ chuyên môn về cấp cứu đột quỵ.

Một trong những xu hướng nổi bật trong tương lai là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ. AI có thể hỗ trợ bác sĩ phân tích hình ảnh não, phát hiện tổn thương sớm hơn và đưa ra quyết định can thiệp nhanh chóng, chính xác hơn.

Theo Tiến sĩ Phương, các nền tảng số và ứng dụng quản lý nguy cơ đột quỵ đang được phát triển, cho phép theo dõi sức khỏe người dân từ xa, cảnh báo sớm nguy cơ và hỗ trợ phòng ngừa chủ động.

Bên cạnh đó, xu hướng cá thể hóa điều trị dựa trên dữ liệu từng bệnh nhân được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và tối ưu chi phí.

Cũng trong buổi lễ, Bệnh viện Bạch Mai đã công bố và chính thức ra mắt hàng loạt hệ thống, nền tảng công nghệ mới, gồm: - Cổng thông tin điện tử đa ngôn ngữ. - Hệ thống quản lý Smart ICU tập trung. - Ứng dụng “Bạch Mai Care” đa ngôn ngữ và cổng bảo lãnh bảo hiểm quốc tế. - Hệ thống thu phí phương tiện giao thông không dùng tiền mặt. - Hệ thống kết nối camera an ninh giữa Bệnh viện Bạch Mai và Công an Hà Nội. Các giải pháp này được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tối ưu vận hành và tăng cường an ninh, an toàn trong bệnh viện.

Người đàn ông đột quỵ khi đi du lịch, thuê trực thăng 300 triệu về TPHCM cấp cứu Người đàn ông bị đột quỵ khi đi du lịch Côn Đảo đã được vận chuyển bằng máy bay đến TPHCM cấp cứu. Trên trực thăng, bác sĩ tranh thủ truyền thuốc tiêu sợi huyết cho bệnh nhân để tận dụng thời gian vàng.

Bác sĩ gọi video cho người nhà bệnh nhân để kịp can thiệp cứu người đột quỵ Đang trong chuyến du lịch cùng bạn bè, người phụ nữ bất ngờ đột quỵ, rơi vào hôn mê nguy kịch. Không có người thân đi cùng, các bác sĩ buộc phải gọi video cho gia đình để xin cam kết.