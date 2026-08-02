Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 được đầu tư đồng bộ về cả hạ tầng vật chất lẫn trang thiết bị y tế tiên tiến với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân. Ảnh: Minh An

Mọi khu vực chức năng, từ phòng khám, phòng sinh cho tới các phòng điều trị nội trú, đều được trang bị hiện đại.

Nhân dịp khai trương cơ sở mới, Bệnh viện Phụ sản Trung ương triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt mang tên “Chuyên gia đồng hành”, diễn ra từ ngày 4/8 đến hết ngày 15/8.

Khu vực khám cấp cứu được trang bị xe điện phục vụ người bệnh di chuyển. Ảnh: Minh An

Được chính bác sĩ mình tin tưởng trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật hay đỡ đẻ là nguyện vọng lớn của đa số bệnh nhân và gia đình. Thấu hiểu điều đó, bệnh viện áp dụng chính sách hỗ trợ 100% chi phí chọn bác sĩ phẫu thuật, đỡ đẻ theo yêu cầu trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, sẵn sàng phục vụ người bệnh, người nhà bệnh nhân. Ảnh: Minh An

Chương trình là cơ hội để người bệnh được đồng hành cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong những thời khắc quan trọng như sinh mổ hay phẫu thuật phụ khoa. Việc được thăm khám và điều trị bởi các chuyên gia tên tuổi không chỉ đảm bảo tính chuyên môn cao mà còn mang lại sự an tâm, tin tưởng tuyệt đối cho người bệnh trong suốt quá trình điều trị tại cơ sở 2.

Cách đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, cơ sở mới nằm ở vị trí giao thông vô cùng đắc địa, dễ dàng kết nối với Đại lộ Thăng Long và các tuyến đường huyết mạch. Nhờ đó, người dân từ trung tâm hay các vùng lân cận chỉ mất khoảng thời gian di chuyển ngắn là có thể đến thăm khám.

Trước khi đi vào vận hành chính thức, từng bộ phận được rà soát chuyên môn kỹ lưỡng. Ảnh: Minh An

Đối với người dân di chuyển bằng xe buýt, các tuyến chạy qua khu vực Kiều Phú – Quốc Oai bao gồm tuyến 87 và 163. Ngoài ra, hành khách cũng có thể lựa chọn nhiều tuyến bus khác như 71, 74, 88, 89, 107, E06TC hoặc E07TC. Sau khi xuống điểm dừng gần bệnh viện, người bệnh chỉ cần đi bộ vài phút hoặc bắt xe ôm công nghệ để vào tới cổng.

Rốt ráo lắp đặt trang thiết bị phục vụ người bênh.

Nếu đi bằng ô tô từ trung tâm Hà Nội, người dân di chuyển theo Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc, rẽ tại nút giao Quốc Oai (khu vực Chùa Thầy), sau đó tiếp tục đi theo đường gom và hệ thống biển chỉ dẫn để tới viện. Tuyến đường này rộng rãi, thoáng đãng, rất tiện lợi cho ô tô cá nhân, xe taxi và các dòng xe dịch vụ. Trong khi đó, người đi xe máy có thể chủ động di chuyển dọc theo đường gom Đại lộ Thăng Long tới khu vực Ngọc Than – Kiều Phú và rẽ theo hướng chỉ dẫn vào bệnh viện.