Theo thông tin từ bệnh viện, bé Minh Khôi nặng 3kg, là con đầu lòng của anh Nguyễn Thế Tuấn và chị Nguyễn Vân Anh (trú tại Bắc Ninh). Ca sinh diễn ra an toàn, mẹ và bé đều khỏe mạnh.

Em bé chào đời trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ, năm mới. Ảnh: BVCC

Sinh ra đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Minh Khôi trở thành công dân nhí đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Ngay sau khi chào đời, bé được thực hiện phương pháp da kề da, nằm trên ngực mẹ để cảm nhận hơi ấm và nhịp tim thân quen trong những phút giây đầu tiên của cuộc sống. Đây là quy trình thường quy tại bệnh viện nhằm tăng cường sự gắn kết mẹ con và hỗ trợ trẻ thích nghi sớm với môi trường bên ngoài.

Giây phút hạnh phúc khi em bé được trao cho mẹ. Ảnh: BVCC

Đón con từ tay các y bác sĩ đúng thời khắc giao thừa, anh Nguyễn Thế Tuấn không giấu được niềm xúc động: “Minh Khôi là con đầu lòng nên gia đình mong chờ từng ngày. Được đón con đúng khoảnh khắc năm mới là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi xin cảm ơn các bác sĩ đã đồng hành để mẹ tròn con vuông”.

PGS.TS Vũ Văn Du, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã trực tiếp tới thăm hỏi, chúc mừng và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình trong ngày đầu xuân.