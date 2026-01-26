Đây là thông tin được Giáo sư Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương trao đổi bên lề hội nghị chỉ đạo tuyến chuyên ngành phụ sản khu vực phía Bắc diễn ra ngày 26/1.

Giáo sư Nguyễn Duy Ánh cho biết, thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, bệnh viện đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Với phương châm “không làm thay, mà giúp đồng nghiệp làm chủ”, các khóa đào tạo được thiết kế sát với điều kiện thực tế của từng tuyến.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Nguyễn Duy Ánh. Ảnh: N.Huyền

Đến nay, hơn 1.700 cán bộ y tế của 18/19 bệnh viện vệ tinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương được đào tạo liên tục, trong đó trên 600 cán bộ được đào tạo chuyên sâu, làm chủ 17 kỹ thuật sản phụ khoa. Đáng chú ý, 87-100% học viên tự đánh giá ở mức tự tin và rất tự tin khi áp dụng kiến thức vào thực hành.

Tại các bệnh viện tuyến dưới, nhiều kỹ thuật lần đầu được thực hiện đã trở thành thường quy, từ giảm đau trong đẻ, soi, đốt cổ tử cung, siêu âm 4D đến phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh. Kết quả năng lực tuyến cơ sở được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ chuyển tuyến giảm, hàng nghìn ca bệnh được xử trí kịp thời ngay tại địa phương.

Song song với chuyển giao kỹ thuật, Telehealth (y tế từ xa) trở thành “đường dây sinh mệnh” trong nhiều ca sản khoa nguy kịch, giúp phối hợp xử trí theo thời gian thực.

Nhiều ca sản khoa đặc biệt nguy kịch như tắc mạch ối, hội chứng HELLP - vốn có tiên lượng rất nặng - đã được xử trí thành công nhờ phối hợp chuyên môn theo thời gian thực, từ tuyến Trung ương đến tận phòng mổ tuyến huyện.

Ông Ánh cho biết, trong năm 2025, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã chủ trì 24 buổi hội chẩn, kết nối hơn 200 điểm cầu thuộc 96 đơn vị trên 32 tỉnh thành, qua đó hỗ trợ kịp thời công tác chẩn đoán, điều trị các ca bệnh phức tạp, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế cơ sở, giảm chuyển tuyến không cần thiết và tăng cường hiệu quả phối hợp chuyên môn trong toàn mạng lưới.

Lần đầu tiên, giám đốc bệnh viện tuyến cuối về địa phương khám bệnh

PGS Vũ Văn Du, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết thêm, để một kỹ thuật sống và phát huy được hiệu quả tại địa phương cần một môi trường quản trị y tế chuẩn mực.

Đó là lý do, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiên phong triển khai mô hình "Chỉ đạo tuyến toàn diện” và đã triển khai thành công tại Bệnh viện Phụ sản Nam Định, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và một số bệnh viện khác.

Mô hình chỉ đạo tuyến toàn diện được xây dựng trên thế "kiềng 3 chân": Chuyển giao chuyên môn sâu; hỗ trợ quản trị hệ thống và chuẩn hóa pháp lý hồ sơ bệnh án.

Theo đó, Bệnh viện Phụ sản Trung ương không chỉ giúp bác sĩ tuyến dưới giỏi chuyên môn, mà còn giúp họ quản lý giỏi, tránh rủi ro pháp lý và vận hành khoa phòng khoa học.

Đặc biệt, lần đầu tiên Bệnh viện Phụ sản Trung ương triển khai chỉ đạo tuyến theo cách mới khi cử các đoàn công tác, từ giám đốc bệnh viện đến bác sĩ chuyên môn, thường xuyên xuống Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình trực tiếp khám, chữa bệnh.

“Hoạt động này vừa giúp người dân tiếp cận bác sĩ tuyến trên, vừa “cầm tay chỉ việc” cho y bác sĩ địa phương thông qua khám bệnh, đi buồng và giao ban chuyên môn”, PGS Du thông tin.