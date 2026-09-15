Ông Po-Hsi Wu - Giám đốc quốc gia BenQ Việt Nam (trái) trao chứng nhận nhà phân phối BenQ tại Việt Nam cho ông Lê Vũ Băng Duy - Tổng Giám đốc Công ty Sao Nam An (phải).

Tại sự kiện, đại diện BenQ và Sao Nam An đã có những chia sẻ về định hướng hợp tác và giới thiệu công nghệ hiển thị trong môi trường giáo dục, doanh nghiệp và các không gian trải nghiệm chuyên biệt như Golf Sim.

​ ​Nhằm mang lại trải nghiệm thực tế, BenQ bố trí 3 khu vực: Giải pháp dành cho giáo dục, Giải pháp dành cho doanh nghiệp, Giải pháp dành cho Golf Sim.

Màn hình tương tác BenQ - giải pháp công nghệ nâng cấp không gian lớp học thông minh

Tại khu vực trưng bày Giải pháp dành cho giáo dục, BenQ giới thiệu BenQ Board Master RM7505 và máy chiếu EX710, giải pháp toàn diện cho môi trường giảng dạy hiện đại.

BenQ Board Master RM7505 - màn hình tương tác tích hợp chip AI (NPU 10 TOPS), hướng đến một không gian học tập thông minh và lành mạnh. Sản phẩm được trang bị công nghệ giảm ánh sáng xanh và chống nhấp nháy đạt chứng nhận Eyesafe 3.0, hỗ trợ bảo vệ thị giác khi sử dụng trong thời gian dài. Công nghệ kháng khuẩn Nano-Silver cũng góp phần duy trì môi trường sử dụng sạch và an toàn. Với khả năng tương tác trực tiếp, RM7505 giúp giáo viên trình bày nội dung trực quan hơn, đồng thời khuyến khích học sinh chủ động tham gia vào bài giảng.

Giải pháp màn hình tương tác, máy chiếu dành cho Giáo dục

BenQ EX710 là máy chiếu Android với độ sáng 4.000 ANSI lumens, tích hợp Android 13 và hỗ trợ trình chiếu không dây từ smartphone, tablet hoặc laptop với tối đa 4 thiết bị hiển thị cùng lúc mà không cần phần mềm bổ sung. Nhờ đó, giáo viên có thể chia sẻ nội dung nhanh chóng và linh hoạt trong lớp học.

Thông qua RM7505 và EX710, BenQ hướng đến hệ sinh thái giáo dục kết hợp tương tác, kết nối và an toàn, đáp ứng nhu cầu của lớp học hiện đại.

Máy chiếu BenQ - giải pháp kết nối không dây cho văn phòng hiện đại

Tại khu vực trưng bày Giải pháp dành cho doanh nghiệp, BenQ giới thiệu LH740 - máy chiếu laser 5.000 ANSI lumens, Full HD 1080p và BenQ InstaShow® VS25 - hệ thống hội nghị không dây không cần driver.

LH740 hỗ trợ kết nối trực tiếp với BenQ QOTA Cloud qua cổng LAN, giúp cập nhật firmware mà không cần PC hay USB. Máy cũng tương thích với AMX và PJ-Link, dễ dàng tích hợp vào hệ thống phòng họp. Thông qua BenQ DMS, bộ phận IT có thể quản lý thiết bị tập trung.

Giải pháp màn hình tương tác, máy chiếu dành cho Doanh nghiệp

Ngoài ra, InstaShow VS25 mang đến trải nghiệm kết nối không dây plug-and-play, không yêu cầu cài đặt ứng dụng, driver hay thiết lập mạng. Hỗ trợ BYOM và BYOD, VS25 cho phép người dùng nhanh chóng kết nối với Zoom, Microsoft Teams hoặc Google Meet, đồng thời chuyển đổi camera và âm thanh phòng họp từ laptop. Tính năng 4-way split screen còn cho phép tối đa 4 người trình bày cùng lúc, hỗ trợ cộng tác nhanh chóng và trực quan.

Máy chiếu laser AK900ST cho trải nghiệm Golf Simulator trong nhà

Tại khu vực Golf Simulator, khách mời có cơ hội trực tiếp trải nghiệm AK900ST, máy chiếu được sử dụng trong không gian mô phỏng golf.

Khách mời trải nghiệm Giải pháp mô phỏng Golf trong nhà của BenQ

BenQ AK900ST được phát triển hướng đến những không gian Golf Simulator cao cấp, nổi bật với nguồn sáng laser 4K 6.000 lumen, giúp hình ảnh sân golf hiển thị rõ nét trên màn hình kích thước lớn. Công nghệ AI Vision góp phần tối ưu màu sắc dựa theo môi trường ánh sáng xung quanh, mang đến hình ảnh sống động và trực quan hơn trong quá trình trải nghiệm. Với tỷ lệ phóng hình ngắn 0,81-0,89, AK900ST có thể lắp đặt trong không gian hạn chế mà vẫn tạo được hình ảnh lớn.

BenQ và Sao Nam An không chỉ giới thiệu các sản phẩm mới mà còn cho thấy định hướng mở rộng hệ sinh thái giải pháp hiển thị tại Việt Nam. Từ lớp học, phòng họp doanh nghiệp đến không gian Golf Simulator, các giải pháp BenQ được phát triển theo những nhu cầu sử dụng khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu mang hình ảnh chất lượng cao, khả năng kết nối linh hoạt và trải nghiệm sử dụng trực quan.

(Nguồn: BenQ Việt Nam)