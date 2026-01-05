Đoạn video ghi lại hiện trạng chiếc xe được đăng tải trên Instagram bởi tài khoản AR Automobiles. Người quay cho biết chiếc Bentley sang trọng này bị phơi nắng mưa suốt thời gian dài, phủ kín bụi bẩn, lá khô và bùn đất. Phần cản trước hư hỏng nặng, được cho là do chó hoang cắn phá.

Xem video:

Theo người ghi hình, việc một mẫu xe siêu sang bị bỏ hoang như vậy là điều khó chấp nhận, nhất là khi nhiều chủ xe bình dân vẫn chăm sóc phương tiện cẩn thận cho đến ngày hết hạn đăng ký. Anh cũng nhắn gửi tới chủ xe rằng nếu chi phí bảo dưỡng quá cao, có thể mang xe đến xưởng để sửa chữa với mức giá hợp lý hơn.

Qua hình ảnh, hệ thống treo khí nén của xe đã hư hỏng, cả bốn bầu hơi bị xẹp khiến thân xe “sập gầm”. Xe được lắp mâm hợp kim ngoài hãng. Nội thất bọc da đỏ – tùy chọn hiếm gặp trên các mẫu Bentley đời mới – trong khi phần đuôi xe ít hư hại hơn so với đầu xe.

Một số cư dân mạng cho biết chiếc Bentley này đã bị Cục Tình báo Doanh thu (Directorate of Revenue Intelligence) kê biên liên quan đến một vụ việc pháp lý, song danh tính chủ sở hữu chưa được công bố.

Bentley Flying Spur thế hệ này ra mắt năm 2010, khi mới có giá khoảng 7 crore rupee. Ở tình trạng hiện tại, giá trị ước chỉ còn khoảng 50–55 lakh rupee. Xe sử dụng động cơ V12 6.0L, công suất 616 mã lực, mô-men xoắn 800 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD).

Theo Cartoq

