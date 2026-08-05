Việc ghi nhận và tôn vinh những đóng góp tại Better Choice Awards sẽ tạo thêm động lực để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngày 5/8, Giải thưởng Better Choice Awards (BCA) 2026 chính thức được VCCorp và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) công bố khởi động.

Được tổ chức thường niên từ năm 2022, Better Choice Awards hướng tới tôn vinh, khuyến khích và lan tỏa những giá trị đổi mới sáng tạo được ứng dụng trong đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.

Năm 2026, cùng với VCCorp và NIC, Ban Tổ chức có sự tham gia phối hợp của Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN), đưa giải thưởng trở thành một trong những hoạt động trọng điểm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Theo Ban Tổ chức, Better Choice Awards hướng đến xây dựng hệ giá trị lấy con người làm trung tâm, ghi nhận những sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và mô hình kinh doanh tạo ra giá trị thực tiễn.

Thông qua cơ chế đánh giá kết hợp giữa hội đồng chuyên gia và bình chọn của cộng đồng, giải thưởng góp phần khuyến khích doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tạo cầu nối giữa đổi mới sáng tạo với thị trường và người tiêu dùng.

Điểm mới nổi bật nhất của Better Choice Awards 2026 là sự xuất hiện của Nation Builders Awards. Hạng mục này được xây dựng theo hai mạch xét chọn song song.

Trong đó, mạch Doanh nghiệp Kiến tạo đất nước do Hội đồng chuyên gia gồm đại diện NIC, lãnh đạo các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các chuyên gia đánh giá, nhằm ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực như hạ tầng và năng lượng quốc gia, tài chính, công nghệ và công nghiệp chiến lược, nâng cao chất lượng sống người Việt, thu hút FDI và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, mạch Bình chọn Kiêu hãnh Việt Nam sẽ do người tiêu dùng trực tiếp bình chọn để tìm ra danh hiệu Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm.

Theo Ban Tổ chức, cách thức xét chọn này giúp phản ánh cả góc nhìn chuyên môn về những đóng góp thực chất của doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận sự tin tưởng và yêu mến của công chúng đối với các thương hiệu Việt.

Năm nay, Better Choice Awards gồm bốn nhóm giải thưởng gồm: Smart Choice Awards dành cho các sản phẩm công nghệ tiêu dùng; Car Choice Awards tôn vinh các mẫu xe và hệ sinh thái di chuyển đáp ứng nhu cầu thực tế; Innovative Choice Awards dành cho các giải pháp, sáng kiến và thương hiệu đổi mới trải nghiệm người dùng và Nation Builders Awards – hạng mục mới dành cho các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của đất nước.

Việc tổ chức giải thưởng cũng gắn với tinh thần của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc NIC nhấn mạnh: “Những doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng, công nghệ, công nghiệp chiến lược, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực hay nâng cao chất lượng sống cho người dân đều đang góp phần tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc ghi nhận và tôn vinh những đóng góp đó sẽ tạo thêm động lực để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế” .

Song song với hoạt động bình chọn và trao giải, Better Choice Awards 2026 tiếp tục mở rộng hệ sinh thái kết nối thương hiệu với người tiêu dùng thông qua nhiều chương trình diễn ra xuyên suốt năm như Better List – bảng xếp hạng tiêu dùng trực tuyến; Better Lab – chuỗi trải nghiệm sản phẩm; Vietnam Innovative Mobility Show – triển lãm về công nghệ và xu hướng di chuyển; chương trình cộng đồng Vạn dặm Bình an và Hành trình chuyên đề Kiến tạo đất nước.

Gala trao giải Better Choice Awards 2026 dự kiến diễn ra trong khoảng từ ngày 2 đến 3/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.