Tập 6 Vietnam’s Next Top Model 2025 đưa top 10 bước vào thử thách chụp ảnh dưới nước. Các thí sinh phải vừa nín thở, vừa kiểm soát biểu cảm và tạo dáng trong môi trường không trọng lực.

Ngay từ đầu, áp lực thử thách khiến nhiều cô gái căng thẳng. Giang Phùng liên tục chật vật vì không biết bơi, nhiều lần phải ngoi lên mặt nước mà vẫn chưa có tấm hình ưng ý. Kim Thanh và Diệp Lục gặp khó trong việc giữ thăng bằng, điều khiển cơ thể và duy trì hơi thở.

Trái lại, một số thí sinh thể hiện sự bứt phá. Bảo Ngọc và Ái Băng duy trì phong độ ổn định trong khi Mai Hoa gây ấn tượng khi vẫn tạo dáng mượt mà dù bị chuột rút. Mỹ Ngân và Tuyết Mai liều lĩnh thử nhiều dáng khó dù cả 2 không biết bơi.

Phần thể hiện của thí sinh trong tập 6.

Thanh Hằng không giấu nổi lo lắng khi chứng kiến thí sinh vật lộn với thử thách lúc nửa đêm nhưng vẫn liên tục động viên để các cô gái giữ bình tĩnh và vượt qua áp lực.

Phần thử thách dưới nước lúc nửa đêm:

Tại phòng loại, không khí căng thẳng khi Thanh Hằng bất ngờ yêu cầu: “Các thí sinh sẽ phải tự chọn ảnh cho chính mình”.

Trong phần đánh giá, Kim Thanh bị chê “vô hồn”, tạo dáng an toàn và thiếu cảm xúc. Diệp Lục bị nhận xét thiếu chủ động, loay hoay khiến không có ảnh tốt. Thanh Hằng thẳng thắn: “Nhiều thông tin đưa cho em nhưng em không hình dung và tiếp thu được”.

Ngược lại, Trà My nhận “cơn mưa” lời khen nhờ diễn xuất tự nhiên, tạo dáng đẹp dù thi đầu tiên. Ái Băng gây chú ý với ánh mắt sắc sảo đến mức ban giám khảo thừa nhận từng “sợ hãi” khi nhìn vào đôi mắt của cô. Mai Hoa giữ vững phong độ với năng lượng, thần thái và khả năng kiểm soát cơ thể tốt.

Trà My chiến thắng thuyết phục với khả năng tạo dáng uyển chuyển.

Kết quả, Trà My giành chiến thắng. Kim Thanh và Diệp Lục phải dừng cuộc chơi sau phần thể hiện mờ nhạt, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

2 bức ảnh khiến Kim Thanh và Diệp Lục ra về.

Ảnh, Video: VNNTM