Top 10 Vietnam’s Next Top Model 2025 bước vào thử thách mang tên “Thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, với yêu cầu thực hiện video dài tối đa 3 phút giới thiệu vẻ đẹp Thủ đô và lan tỏa thông điệp tự hào dân tộc nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các cô gái mặc áo dài truyền thống và áo cờ đỏ sao vàng, tự lên ý tưởng, kịch bản và tổ chức quay tại nhiều địa danh biểu tượng của thủ đô Hà Nội như Lăng Bác, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, nhà tù Hỏa Lò...

Đây cũng là lần đầu các thí sinh phải làm việc nhóm nên không tránh khỏi mâu thuẫn. Nhóm Mi Lan, Giang Phùng và Diệp Lục nhiều lần bất đồng quan điểm khiến tiến độ trì trệ. Sau đó, NSND Lan Hương bất ngờ xuất hiện - trực tiếp phỏng vấn và chia sẻ những câu chuyện lịch sử, giúp video có thêm chiều sâu.

NSND Lan Hương tham gia hỗ trợ đội Mi Lan.

Đội Trà My, Mỹ Ngân, Ái Băng và Tuyết Mai chọn cách lồng ghép khiêu vũ, võ thuật để tăng phần sinh động.

Điểm nhấn cảm xúc của tập 5 đến từ đội Mai Hoa, Bảo Ngọc và Kim Thanh. Nhóm chọn bối cảnh chính tại nhà bà của Mai Hoa, nơi 3 thí sinh cùng lắng nghe bà kể về người ông - một cựu chiến sĩ cách mạng đã khuất. Trong suốt quá trình thực hiện, 3 cô gái năng nổ, tập dượt lời thoại chỉn chu, phỏng vấn người dân bản địa, người ngoại quốc để mang đến hình ảnh Hà Nội vừa thân quen vừa sống động.

Top 10 thí sinh thực hiện thử thách tại Hà Nội.

Tại phòng loại, bầu không khí trở nên trang trọng khi ban giám khảo và thí sinh cùng diện áo dài đỏ. Siêu mẫu Thanh Hằng chọn kiểu tóc búi cao thanh lịch.

Đội Mai Hoa tạo dấu ấn mạnh mẽ với câu chuyện mang đậm tính kết nối giữa các thế hệ. Phần thi nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo, trong đó Thanh Hằng nhận xét: “Video chỉ dài 3 phút nhưng có chiều sâu. Sự lồng ghép hình ảnh người bà của Mai Hoa cùng nhân vật người nước ngoài rất tuyệt vời và xúc động”. Thước phim khiến dàn thí sinh bật khóc và giám khảo nghẹn lời.

Thước phim ấn tượng của đội Mai Hoa:

Trong khi đó, đoạn video của đội Mi Lan bị đánh giá chưa đạt yêu cầu khi thiếu sự gắn kết về nội dung, mạch phim rời rạc và thiếu điểm nhấn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung trong quá trình thực hiện.

Cuối cùng, chiến thắng thuộc về Mai Hoa, trong khi Giang Phùng và Mi Lan rơi vào nhóm nguy hiểm nhưng vẫn được giữ lại để tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vị quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025.

Mai Hoa (giữa) giành chiến thắng tập 5.

Ảnh, Video: VNNTM