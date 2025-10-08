Bosch Global Software Technologies là công ty con 100% vốn trực thuộc Robert Bosch GmbH, có trụ sở chính đặt tại Bengaluru Ấn Độ. Tại Việt Nam, BGSW quy tụ đội ngũ chuyên môn vững mạnh trong nhiều lĩnh vực mũi nhọn như giải pháp di chuyển (Mobility Solutions), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), tự động hóa (Automation), chip bán dẫn, công nghệ phần mềm, chuyển đổi số và dịch vụ doanh nghiệp.

Từ những bước khởi đầu khiêm tốn, BGSW Việt Nam nay tự hào là ngôi nhà chung của hàng nghìn kỹ sư công nghệ tài năng

Với chủ đề “Flow of Imagineering - Dòng chảy kiến tạo”, sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập BGSW Việt Nam tôn vinh hành trình nơi tầm nhìn sáng tạo kết hợp cùng năng lực kỹ thuật, biến ý tưởng thành giải pháp ứng dụng toàn cầu, đồng thời khẳng định dấu ấn đóng góp của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

15 năm kiến tạo dấu ấn

Từ nền tảng khiêm tốn ban đầu, BGSW Việt Nam đã vươn mình ghi dấu những thành tựu nổi bật. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng nhanh chóng, công ty đã đầu tư xây dựng 3 văn phòng hiện đại gồm Etown Campus và OfficeHaus tại TP.HCM, cùng Capital Place tại Hà Nội. Các văn phòng được thiết kế theo mô hình không gian mở, khu làm việc chung linh hoạt và tích hợp nhiều tiện ích hiện đại, tạo nên môi trường làm việc sáng tạo, kết nối và năng động cho hơn 4.000 nhân viên.

Không gian làm việc tại BGSW Việt Nam đều phản ánh tinh thần sáng tạo, kết nối và năng động

Thành quả này được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín như “Great Place to Work” ba năm liên tiếp, “Vietnam Best Place to Work” 10 năm liền, và vị trí số 1 trong khảo sát “Nơi làm việc được sinh viên Việt Nam lựa chọn” của Universum năm 2024, minh chứng cho sự phát triển bền vững của BGSW Việt Nam cả trong ngành lẫn trên thị trường lao động.

Công nghệ là nền tảng, đổi mới là động lực

Trong hành trình 15 năm, BGSW Việt Nam đã chuyển mình từ một trung tâm cung cấp dịch vụ phần mềm thành cầu nối chiến lược về công nghệ và đổi mới sáng tạo của Tập đoàn Bosch. Mỗi sản phẩm, mỗi giải pháp không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách hàng mà còn mở ra cơ hội để các kỹ sư Việt Nam tham gia trực tiếp vào những công nghệ định hình tương lai.

Định hướng này được thể hiện rõ nét qua chiến lược đầu tư mạnh mẽ cho đổi mới. Chỉ trong 3 năm, ngân sách dành cho hoạt động này tăng hơn 8 lần, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như AI, tự động hóa, ảo hóa (Virtualization), an ninh mạng và SDV (Software-Defined Vehicle - xe định nghĩa bởi phần mềm).

Tác phẩm "Người Suy Ngẫm” - đại diện cho tất cả các thế hệ Boschlers: những người mơ mộng, kiến tạo, đổi mới, cùng nối dài dòng chảy của ý tưởng vào tương lai

Tính đến năm 2025, BGSW Việt Nam đã sở hữu 81 bằng sáng chế, trong đó nổi bật là các phát minh về hệ thống lái và hỗ trợ lái tiên tiến, hệ thống lái xe tự động và AI. Không chỉ tạo ra giá trị công nghệ, BGSW Việt Nam còn góp phần thúc đẩy hệ sinh thái sở hữu trí tuệ trong nước, là một trong những doanh nghiệp tiên phong tham gia mạng lưới Các trung tâm hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo (TISC) của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Con người là trọng tâm

BGSW Việt Nam xem con người là trung tâm trong mọi chiến lược phát triển. Hiện 81% vị trí lãnh đạo do người Việt đảm nhiệm, hướng đến mục tiêu hơn 85% vào năm 2026. Thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, công ty giúp nhân sự tiềm năng không ngừng phát triển chuyên môn, tư duy chiến lược và tầm nhìn toàn cầu, sẵn sàng dẫn dắt xu hướng công nghệ tương lai.

Chân dung Robert Bosch được tạo nên từ những bàn phím tái chế, biểu trưng cho tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

Song song đó, BGSW Việt Nam nâng cao năng lực đội ngũ bằng việc ứng dụng AI và tự động hóa để tăng hiệu suất, kết hợp lộ trình phát triển sự nghiệp hài hòa giữa mục tiêu doanh nghiệp và định hướng cá nhân. Công ty cũng triển khai nhiều sáng kiến về sức khỏe, tinh thần và cam kết đa dạng, công bằng và hòa nhập, tạo nên môi trường nơi mỗi cá nhân được phát huy tối đa năng lực.

Các thế hệ lãnh đạo của BGSW Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chung về phát triển con người và xây dựng một môi trường làm việc bền vững

Ông Gaur Dattatreya - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành, BGSW Việt Nam chia sẻ, thành công trong 15 năm qua là kết quả của sự cống hiến bền bỉ của toàn thể nhân viên cùng niềm tin từ khách hàng trên toàn cầu, và kêu gọi nhân viên đón nhận thử thách và không ngừng hoàn thiện bản thân để dẫn dắt công nghệ tương lai. “Mỗi người trong các bạn chính là thuyền trưởng của chuyến tàu Sáng tạo vì cuộc sống. Hãy cùng nhau ra khơi trên hành trình này, tiên phong đổi mới và kiến tạo tương lai”, ông Dattatreya nói.

Bích Đào