Ngày 1/11, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang xác minh vụ việc phát hiện thi thể nam giới tại thôn Soi Thành, xã Phù Lưu, chưa rõ nguyên nhân.

Nạn nhân là nam giới có hình xăm bằng mực đen chữ: “I LOVE YOU” bên tay phải. Ảnh: CACC

Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 1/11, hai người dân xã Phù Lưu đang vớt củi trên sông Lô thì phát hiện một tử thi nam giới đang phân hủy, nổi trên sông, chưa rõ nhân thân, lai lịch. Hai người sau đó đưa thi thể vào bờ và báo công an. Qua kiểm tra, trên thi thể không có giấy tờ tùy thân.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, nạn nhân cao khoảng 1,65m, đầu cắt trọc. Thời điểm phát hiện, nạn nhân chỉ mặc quần đùi màu đen và quần lót màu đỏ viền trắng, không mặc áo.

Đáng chú ý, mặt trước cẳng tay phải của nạn nhân có hình xăm bằng mực đen với dòng chữ “I LOVE YOU”, còn mặt ngoài cẳng tay trái có hình xăm dài khoảng 8cm bằng mực đỏ, xanh, đen, mô phỏng hình con chim đang dang cánh.

Để phục vụ công tác xác minh nhân thân và lai lịch tử thi, ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang (Phòng Cảnh sát hình sự). Điều tra viên Cao Quang Phú – số điện thoại 0917 317 345 hoặc thông báo tới cơ quan công an gần nhất.