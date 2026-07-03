Tại họp báo sáng 3/7, Trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, có sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài.

Theo ông Xuân, các nghi phạm còn buôn bán hàng hóa giả mạo nhiều thương hiệu quốc tế thông qua hình thức livestream trên mạng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 38 bị can để điều tra về các hành vi buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trung tá Tống Đình Xuân thông tin về những thủ đoạn hết sức tinh vi của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Ảnh: Lê Dương

Theo cơ quan điều tra, kẻ cầm đầu là một người Ấn Độ, điều hành một công ty tại Hong Kong (Trung Quốc). Người này không trực tiếp xuất hiện mà thiết lập các đầu mối tại Việt Nam, đồng thời đưa người từ nước ngoài sang giám sát việc điều hành, vận chuyển hàng và dòng tiền.

Hàng tuần, các đầu mối người Việt được giao sang Hong Kong nhận kim cương, sau đó tìm cách đưa trái phép qua cửa khẩu sân bay để qua mặt lực lượng hải quan trước khi tiêu thụ trong nước.

Ký hiệu bằng tờ đô la, dùng ứng dụng 'xóa dấu vết'

Theo Trung tá Xuân, các đối tượng áp dụng phương thức giao nhận đặc biệt kín kẽ để đối phó cơ quan chức năng. Sau khi chốt giao dịch, đầu mối ở nước ngoài gửi cho phía Việt Nam số sê-ri của một tờ đô la Mỹ. Khi nhận hàng, người giao và người nhận chỉ hoàn tất giao dịch nếu đối chiếu đúng tờ tiền mang số sê-ri đã được báo trước.

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CACC

Theo Trung tá Xuân, để bảo đảm bí mật, đối tượng cầm đầu tại Hong Kong phát triển một ứng dụng riêng, cài trên điện thoại của các mắt xích trong đường dây. Ứng dụng này dùng để theo dõi việc giao nhận, di chuyển và có thể xóa toàn bộ dữ liệu từ xa nếu phát hiện nguy cơ bị cơ quan chức năng phát hiện, nhằm phi tang chứng cứ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây đã buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương. Cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng 1.100 viên, đồng thời xác định hành vi của các nghi phạm gây thất thu thuế cho Nhà nước khoảng 280 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trung tá Tống Đình Xuân cho biết cơ quan điều tra đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn để định giá số kim cương thu giữ. Quá trình giám định gặp nhiều khó khăn do trong nước chưa có đơn vị chuyên biệt đủ năng lực xác định kim cương thật - giả một cách tuyệt đối.

"Hiện Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đang đánh giá chất lượng số kim cương bằng cách so sánh độ cứng với kim cương tự nhiên để đưa ra kết luận cuối cùng", ông Xuân nói.