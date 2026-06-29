Vụ việc xảy ra ngày 27/6 tại điểm thi đặt ở Trường Đại học Suan Sunandha Rajabhat, quận Dusit, Bangkok (Thái Lan).

Ông Teerapat Kachamat, Tổng cục trưởng Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, cho biết người đàn ông 57 tuổi đã mạo danh một thí sinh 28 tuổi để dự kỳ thi tuyển dụng vào cơ quan này.

Theo Bangkok Post, trong quá trình làm nhiệm vụ, giám thị nhận thấy người dự thi có ngoại hình và độ tuổi khác hẳn so với các thí sinh khác nên mời ra ngoài để kiểm tra.

Khi đối chiếu giấy tờ tùy thân, họ phát hiện người dự thi trông già hơn nhiều so với ảnh trên căn cước. Để giải thích sự khác biệt, người này nói mình mắc ung thư và quá trình hóa trị đã khiến khuôn mặt thay đổi.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra dấu vân tay cho thấy dấu vân tay của người dự thi không trùng khớp với dữ liệu trên căn cước công dân.

Ông Teerapat Kachamat (bên phải), Tổng cục trưởng Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, kiểm tra điểm thi tuyển dụng. Ảnh: Bangkok Post

Nhà chức trách xác định chiếc căn cước thuộc về một nam giới 28 tuổi đã đăng ký dự tuyển vào Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai nhưng không trực tiếp đến dự thi.

Người thi hộ bị khởi tố với các cáo buộc khai báo gian dối và sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác để giả mạo danh tính.

Đợt tuyển dụng lần này của Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan nhằm tuyển 217 công chức cho nhiều vị trí như kế hoạch, tài chính, kế toán, khoa học, kỹ thuật xây dựng và pháp chế.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Thái Lan đang siết chặt công tác tổ chức các kỳ thi tuyển dụng sau hàng loạt bê bối gian lận thi cử bị phát hiện trong thời gian gần đây.