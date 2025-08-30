Giảm cân luôn là hành trình đầy thử thách, đặc biệt khi đã thử nhiều cách mà cân nặng vẫn không thay đổi. Bác sĩ Lý Đường Việt (Trung Quốc) là một ví dụ điển hình. Anh từng nặng tới 94 kg, áp dụng nhiều phương pháp cực đoan như uống cà phê liên tục 3 ngày, tập thể dục cường độ cao với hy vọng nhanh chóng gầy đi.

Tuy nhiên, tất cả đều thất bại, thậm chí sau đó anh tăng cân trở lại. Thân thể mệt mỏi, tinh thần suy sụp khiến anh gần như bỏ cuộc. Mãi cho đến khi nhận ra nguyên tắc ăn uống khoa học kết hợp vận động vừa phải mới là giải pháp bền vững, anh mới tìm được con đường đúng đắn. Nhờ kiên trì thực hiện, anh giảm thành công 25 kg trong 2 năm và duy trì mức cân lý tưởng hơn 10 năm qua.

Các món ăn vặt nhiều dầu mỡ dễ làm tăng cân. Ảnh minh họa: Ban Mai

Trên trang cá nhân, bác sĩ Lý chia sẻ câu chuyện thay đổi của mình. Hiện tại, anh chỉ nặng 69kg, nhưng từng có thời kỳ cơ thể béo đến mức “không thấy cổ”. Nguyên nhân bắt đầu từ thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học. Thời sinh viên, anh thường xuyên ăn đồ chiên rán vào bữa khuya. Khi đi trực đêm, anh thức trắng 24 giờ, chỉ dựa vào trà sữa và đồ ăn vặt để cầm cự. Lâu dần, cân nặng tăng nhanh, đường huyết cũng vượt ngưỡng an toàn.

Một ngày, có bệnh nhân thẳng thắn nói: “Anh còn béo thế này, lấy tư cách gì mà bắt tôi giảm cân?”. Câu nói ấy trở thành “giọt nước tràn ly”, khiến bác sĩ Lý quyết tâm thay đổi. Thế nhưng, bước đầu anh vẫn chọn cách sai lầm. Anh uống trà xanh hoặc cà phê đen suốt 3 ngày liên tục đến mức đau dạ dày, có khi chỉ ăn một quả táo cho cả bữa, hoặc lao vào hai lớp thể dục sau giờ làm đến kiệt sức. Những cách này không chỉ thất bại mà còn khiến anh mất cơ bắp, tinh thần sa sút nghiêm trọng.

Sau nhiều lần rút kinh nghiệm, anh nhận ra chân lý: Ăn uống khoa học kết hợp vận động vừa phải mới là giải pháp bền vững. Nguyên tắc của anh gồm hai điểm chính:

Ăn uống khoa học: Mỗi ngày, anh ăn ít nhất 4 phần đạm (kích thước bằng lòng bàn tay), không chỉ ức gà mà còn cả cá, bò, heo, gan, tiết. Anh chú trọng bổ sung chất béo tốt bằng cách xào nhanh hành tây, cà chua với dầu ô liu, kết hợp rau củ và nấm theo mùa. Đồ uống có đường bị loại bỏ hoàn toàn. Bên cạnh đó, anh áp dụng nhịn ăn gián đoạn một cách tự nhiên, giúp cơ thể điều chỉnh insulin và tạo cảm giác no mà không căng thẳng.

Giảm vận động quá mức: Thay vì tập luyện điên cuồng, anh duy trì lịch cardio nhẹ nhàng 3-4 lần mỗi tuần. Anh chọn đi bộ hoặc tập máy chạy trong lúc xem phim khoảng 30-40 phút. Ngoài ra, anh tranh thủ leo cầu thang nhanh để tăng trao đổi chất, chỉ cần 3 phút cũng mang lại hiệu quả.

Sau khi giảm từ 94 kg xuống còn 69 kg, bác sĩ Lý xây dựng chế độ duy trì cân nặng hợp lý: bữa sáng đủ đạm, tránh thực phẩm “calo rỗng” như bánh mì; bữa trưa tăng chất xơ với salad rong biển, bắp non; bữa tối mới ăn tinh bột như khoai lang, quinoa, cơm.

Đến nay, dù thỉnh thoảng dự tiệc hay ăn thoải mái, anh vẫn giữ vững cân nặng và không còn lo sợ “một miếng đồ ăn vặt là hỏng hết công sức”. Câu chuyện của bác sĩ Lý cho thấy giảm cân bền vững không cần nhịn ăn khắc nghiệt, mà quan trọng là chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động điều độ và sự kiên trì.