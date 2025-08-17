Ông Lam Vĩ Châu là chủ một nhà hàng vịt phát đạt ở Trung Quốc, không ngừng mở thêm chi nhánh. Nhưng các buổi tiệc xã giao khiến ông không kiểm soát được cân nặng, có lúc lên đến 90kg.

Theo China Times, trong một lần khám sức khỏe, bác sĩ phát hiện mạch máu của ông Lam bị tắc, phải đặt ống thông tim, chỉ số cholesterol cũng ở mức cao. Dù người đàn ông 55 tuổi từng có ý định giảm cân nhưng các cuộc nhậu liên tục khiến kế hoạch phá sản.

Gần đây, sức khỏe báo động đỏ buộc ông Lam phải thay đổi vì muốn được ở bên gia đình lâu hơn. Nhờ tham gia lớp giảm cân do bệnh viện tổ chức, học cách ăn uống đúng, thay đổi thứ tự ăn, ông đã giảm được 10kg chỉ trong 1 tháng.

Ông Lam Vĩ Châu giảm được 10kg trong 1 tháng. Ảnh: China Times

Ông Lam cho biết, qua lớp học, ông học được cách kiểm soát bữa ăn, chẳng hạn mỗi tuần có ít nhất một ngày ăn chay, khi ăn ưu tiên theo thứ tự: đạm - rau - tinh bột tốt, từ chỗ “ăn cơm là chính” chuyển sang “ăn rau là chính”, đề cao nguyên tắc dinh dưỡng lành mạnh. Ông không cần nhịn ăn, vẫn có thể thưởng thức nhiều món phong phú nhưng lượng vừa phải.

Học viên trong lớp giảm cân của ông Lam còn lập nhóm trên mạng để nhắc nhở, động viên nhau, đồng thời được bác sĩ, chuyên gia tâm lý và điều dưỡng viên phản hồi ngay, giúp quá trình giảm cân không còn cảm giác đơn độc.

Ông Lam chia sẻ, giờ vẫn phải đi tiệc tùng, nhưng ông biết cách cân đối lượng calo, không để phá hỏng nhịp ăn uống của mình. Khi ăn ở quán, ông ưu tiên rau luộc, gỡ bỏ da vịt. Kết thúc khóa học, cân nặng ông từ 90kg xuống còn 80kg, vòng eo giảm từ 104cm còn 98cm. Ông nói, giảm 10kg khiến cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần tràn đầy năng lượng.

Điều dưỡng viên Hồ Nhã Lâm (Bệnh viện Chương Hóa) cho biết, giảng viên Tô Tùng Kỳ vừa là chuyên gia tâm lý vừa là chuyên viên quản lý cân nặng đã giúp những người từng thất bại nhiều lần vượt qua rào cản tâm lý, tìm thấy niềm vui khi giảm cân. Khóa học chú trọng hình thành thói quen ăn uống, kết hợp phân tích thực trạng, đặt mục tiêu, điều chỉnh chế độ ăn và vận động.

Tác dụng khi ăn theo thứ tự: "Protein - Rau - Tinh bột tốt”

Nghiên cứu cho thấy nếu bạn ăn đạm (protein) trước, sau đó là rau, cuối cùng mới ăn tinh bột tốt, đường huyết sẽ ổn định hơn rất nhiều.

Đạm bao gồm thịt gà, cá, thịt bò, trứng, đậu phụ... Khi ăn các thực phẩm này trước, cơ thể tiết ra hormone giúp làm dạ dày lâu rỗng, khiến bạn no lâu hơn. Tiếp theo là rau nhiều chất xơ, làm chậm quá trình hấp thụ tinh bột. Cuối cùng là ăn tinh bột tốt như gạo lứt, khoai lang, yến mạch, bánh mì nguyên cám - lúc này dạ dày đã đầy một phần, nên đường máu sẽ không tăng vọt.

Cách ăn trên rất có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường, kháng insulin hoặc ai muốn kiểm soát cân nặng. Chỉ cần đổi thứ tự thưởng thức các loại thực phẩm, đường huyết sau ăn có thể giảm đến 30-40% so với việc ăn tinh bột trước.