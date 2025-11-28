Bà Mã kể lại câu chuyện của mình trong một chương trình truyền hình địa phương phát sóng ngày 19/11, chia sẻ lý do đưa ra quyết định khác thường này.

Bà cho biết mình có 2 con gái ruột nhưng không nhận được sự chăm sóc như kỳ vọng. Con gái lớn vì mâu thuẫn trong việc nuôi dạy cháu đã muốn cắt đứt quan hệ với mẹ, thông tin từ SCMP.

Người này thậm chí nói “những gì mẹ làm không liên quan đến tôi”. Trong khi đó, con gái út bị khuyết tật trí tuệ, không thể tự chăm sóc bản thân và càng không thể hỗ trợ mẹ trong sinh hoạt hằng ngày.

Bà lão 75 tuổi đang tìm "con gái nuôi" chăm sóc mình, đổi lại là 1 căn hộ và toàn bộ lương hưu mỗi tháng. Ảnh: SCMP

Ở tuổi xế chiều, sức khỏe của bà Mã suy giảm đáng kể. Bà bị hen suyễn và không thể đi bộ quá 100m. Điều bà cần nhất là một người có thể đưa bà đi khám bệnh, hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày và dành cho bà sự quan tâm giống như tình cảm của một người con.

Để đổi lại sự chăm sóc đó, bà Mã cho biết mình sẵn sàng tặng 1 trong 2 căn hộ đang sở hữu, cùng toàn bộ vật dụng cá nhân.

Người “con gái nuôi” cũng sẽ nhận mức lương 3.000 tệ (khoảng 11 triệu đồng) mỗi tháng từ chính khoản lương hưu của bà.

Theo trang Dazhong News, ngoài bất động sản, bà Mã còn có khoản tiết kiệm khoảng 400.000 tệ (khoảng 1,47 tỷ đồng). Bà dự định để lại căn hộ còn lại cho người con gái út.

Bà Mã cho biết sẵn sàng ký hợp đồng pháp lý ràng buộc rõ ràng với người đồng ý trở thành “con gái”, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ đôi bên.

Tuy nhiên, ý tưởng này đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người bày tỏ mong muốn ứng tuyển, cho rằng mức hỗ trợ và tài sản bà Mã đề nghị là “hậu hĩnh”. Nhưng nhiều người khác lo ngại sự việc phức tạp hơn bề ngoài.

Một người dùng mạng nhận xét: “Có vẻ như bà ấy muốn tìm người vừa chăm mình, vừa chăm con gái bị khuyết tật”.

Người khác lại tỏ ra hoài nghi: “Con gái ruột còn không được thừa kế, tôi nghi ngờ việc bà ấy sẽ đối xử tốt với ‘con gái nuôi’”.

Một ý kiến khác nói thẳng: “Với giá nhà giảm và chi phí sinh hoạt tăng, căn hộ và 3.000 tệ mỗi tháng khó có thể thuê nổi 1 người chăm 2 người”.

Về góc độ pháp lý, đại diện văn phòng luật Hà Nam cho biết, người con gái lớn của bà Mã dù muốn cắt đứt quan hệ, vẫn có nghĩa vụ pháp lý phải phụng dưỡng mẹ theo luật Trung Quốc. Nghĩa vụ này không thể bị loại bỏ chỉ bằng việc từ chối nhận tài sản thừa kế.

Trong trường hợp bà Mã tìm được một cô “con gái” mới, cả hai bên sẽ phải ký thỏa thuận hỗ trợ di chúc, quy định rõ trách nhiệm chăm sóc và quyền thừa kế hợp pháp.

Bà Mã chia sẻ trên một chương trình truyền hình địa phương. Ảnh: news.china.com

Hiện tượng “tìm con thuê” hay “con trả phí” không phải hiếm trong xã hội Trung Quốc hiện đại.

Khi tỷ lệ người cao tuổi sống một mình gia tăng, việc trả tiền cho dịch vụ “đóng vai con” đã trở thành một ngành công nghiệp nhỏ nhưng phát triển nhanh.

Một khảo sát toàn quốc do Bộ Dân chính Trung Quốc công bố năm 2021 cho thấy, gần 60% người trên 60 tuổi sống một mình hoặc chỉ sống với vợ/chồng cũng khoảng tuổi.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về sự đồng hành và hỗ trợ tinh thần, nhiều nhóm dịch vụ đã xuất hiện.

Họ cung cấp người đóng vai “con trai”, “con gái”, thậm chí “cháu”, với nhiệm vụ đưa người già đi bệnh viện, hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn với người chăm sóc, hoặc đơn giản chỉ trò chuyện, ăn cơm cùng họ.

Chi phí cho dịch vụ này dao động từ 500 đến 2.500 tệ/lần (khoảng 1,8-9,3 triệu đồng), tùy theo thời gian và mức độ hỗ trợ.