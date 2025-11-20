Chuyện tình buồn

Chuông điện thoại reo, ông Nguyễn Thống (SN 1960, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cũ) nhấc máy trong tâm trạng hồi hộp. Bởi, ông đang mong chờ tin tức về người cháu ruột đã thất lạc hơn 50 năm.

Người ông Thống tìm kiếm có cái tên rất lạ - Phan Sở Khanh, con trai riêng của ông Nguyễn Duy Hiểu (SN 1948, anh ruột của ông Thống).

Theo ông Thống, anh Khanh là kết quả của mối tình giữa ông Hiểu và người phụ nữ tên Phan Thị Huệ (không rõ năm sinh). Ông Hiểu sinh ra trong gia đình có 9 chị em tại thị xã Đức Phổ cũ.

Năm 1970, ông Hiểu rời quê, đến sinh sống với chị cả ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ. Tại đây, ông làm phụ xe mưu sinh.

Hình ảnh ông Hiểu thời trẻ đang bế cháu. Ảnh được phục dựng do gia đình cung cấp

Trong quá trình làm việc, ông quen biết rồi yêu người phụ nữ tên Huệ. Tình yêu nảy nở không lâu thì bà Huệ mang thai ngoài ý muốn.

Thấy vậy, ông Hiểu dẫn bà về nhà chị cả nằm trên đường Nguyễn Huệ (TP Quy Nhơn cũ) tĩnh dưỡng, chờ ngày sinh nở. Tuy nhiên tại đây, bà Huệ và chị gái ông Hiểu phát sinh mâu thuẫn.

Không thể ở chung nhà, bà Huệ ra ngoài, tìm nơi khác dưỡng thai. Cũng từ mâu thuẫn này, chị gái ông Hiểu phản đối chuyện tình giữa em trai và bà Huệ.

Người chị nhất quyết không đồng ý cho ông Hiểu cưới bà Huệ làm vợ. Cả hai khóc xin nhưng vẫn không được người chị chấp thuận chuyện đám cưới. Bị ngăn cấm chuyện tình cảm, ông Hiểu, bà Huệ đau khổ tột cùng.

Ông Thống kể: “Ngày ấy anh Hiểu sống với chị cả, phụ thuộc vào chị. Vì vậy chị nói gì, anh ấy đều phải nghe theo. Chia tay ít lâu, chị Huệ sinh cậu con trai. Chị cho cháu theo họ mình, đặt tên là Phan Sở Khanh.

Khi cháu Khanh 1 tuổi, cha tôi từ quê vào thăm chị cả và anh Hiểu. Biết tin, chị Huệ bế con trai đến gặp. Cha tôi lúc đó rất vui, còn nói cháu bé trông rất giống anh Hiểu.

Cha tôi cũng không ngăn cấm chuyện anh Hiểu muốn cưới chị Huệ làm vợ. Dù vậy, chị cả nhất quyết không đồng tình.

Anh Hiểu đành chia tay chị Huệ, đi lấy vợ khác. Cũng từ đó, chị Huệ không liên lạc với anh Hiểu nữa”.

Mong ngày đoàn tụ

Dù lập gia đình, ông Hiểu vẫn thương nhớ, mong mỏi được gặp gỡ, đoàn tụ cùng cậu con trai của mình và mối tình đầu. Thế nhưng ông vấp phải sự phản đối của vợ nên không thể thực hiện.

Không muốn hạnh phúc gia đình rạn vỡ, ông chôn giấu mong ước ấy vào lòng. Dần dần, ông mất liên lạc, không có bất kỳ thông tin gì về mẹ con bà Huệ.

Năm 2006, vợ ông Hiểu qua đời. Ít lâu sau, ông cũng lâm bệnh. Sợ không còn nhiều thời gian, ông chia sẻ mong mỏi tìm lại con trai riêng với em trai.

Ông Thống mong mỏi hoàn thành tâm nguyện của người anh quá cố. Ảnh: NVCC

Ông Thống kể: “Anh Hiểu nói với tôi, anh muốn tìm lại cháu Khanh. Dù vậy, anh không biết bắt đầu từ đâu và không có bất cứ thông tin gì về mẹ con chị Huệ ngoài việc biết chị Huệ quê ở huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ.

Tròn 1 năm sau ngày chị dâu tôi mất, anh Hiểu cũng qua đời. Trước khi nhắm mắt, anh nói rằng tâm nguyện cuối cùng của mình là tìm lại cháu Khanh. Anh mong tôi thay mình tìm cháu.

Những năm sau đó, chị cả tôi từ nước ngoài về cũng đồng ý việc tìm lại cháu Khanh. Trước khi mất, chị cũng nhiều lần nói tôi đi tìm cháu về”.

Thương người anh quá cố, ông Thống nhận lời, lên kế hoạch tìm người cháu thất lạc. Ông họp gia đình, nói tâm nguyện của ông Hiểu trước khi mất với mọi người.

Ông cũng trò chuyện, xin ý kiến 5 người con của ông Hiểu. Khi được những người này và toàn bộ gia đình đồng tình, ông mới tiến hành việc tìm kiếm người cháu tên Khanh.

Ngoài tìm thông tin tại nơi trước đây ông Hiểu từng sinh sống làm việc, ông Thống liên hệ các chương trình tìm người thất lạc để nhờ sự giúp đỡ.

Ông cũng đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng lan tỏa, hỗ trợ mình trong việc tìm kiếm.

Ông tâm sự: “Có lẽ bây giờ cháu Khanh đã có gia đình. Chim có tổ, người có tông, tôi nghĩ cháu cũng sẽ tủi thân khi không biết quê cha, đất tổ của mình ở đâu. Có lẽ cháu cũng muốn biết và mong ước tìm về cội nguồn của mình.

Tôi rất mong chị Huệ, cháu Khanh nếu đọc được bài viết này thì hãy cảm thông, bỏ qua những chuyện buồn trong dĩ vãng, để cháu Khanh nhận lại nguồn cội. Được như vậy, tôi rất biết ơn.

Nếu tìm được cháu Khanh, ngoài việc nhận lại máu mủ, tình thân, dù ít dù nhiều tôi cũng sẽ có trách nhiệm chăm lo cho cháu và cả gia đình nhỏ của cháu. Tôi rất mong thấy được ngày đoàn tụ cùng cháu Khanh để anh Hiểu được yên lòng”.

Độc giả có tin tức về bà Phan Thị Huệ hoặc anh Phan Sở Khanh, vui lòng liên lạc với gia đình ông Nguyễn Thống qua số điện thoại: 0354837879.